Макгрегор впервые показал фото новорожденного сына

Ирландский боец Конор Макгрегор поделился с фанатами радостной новостью.

Конор Макгрегор gettyimages.com

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал отцом в третий раз. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовал трогательное фото с новорожденным сыном. Ребенка назвали Райан.

Милое фото боец подписал так:

«Теперь нас пятеро в клане Макгрегоров. Родился здоровый мальчик! У малыша и его чудесной мамы всё отлично! Боже, я благодарю тебя за всё, что ты даёшь мне и моей семье в этом мире. Мой новорождённый сын, Райан Макгрегор».

Это третий ребенок Конора Макгрегора и его супруги Ди Девлин. Пара уже воспитывает сына Конора-младшего и 2-летнюю дочь Крою.

Напомним, что в августе 2020-го года Макгрегор позвал свою возлюбленную замуж, а на Рождество сообщил фанатам, что станет отцом в третий раз.

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