Участник «Холостяка 10» Макс Михайлюк показал новые семейные кадры.

Главный герой 10 сезона реалити-проекта «Холостяк» Макс Михайлюк порадовал подписчиков новыми семейными фотографиями с новорожденной дочерью.

Читай также: Снова этот насморк: как быстро и эффективно вылечить простуду у ребенка

На своей странице в Инстаграм 35-летний пилот обнародовал три черно-белых кадра. На первом из них звездный отец держит малышку Ариану на руках, а его жена Даша Хлистун в это время целует его в щеку. На втором снимке Макс целует маленькую ножку дочери. Еще на одном фото Михайлюк крупным планом показал в своих ладонях ножки дочери, которая появилась на свет 27 апреля.

«Наслаждаемся каждым моментом вместе», - подписал экс-холостяк.

Макс Михайлюк очаровал первой фотосессией с дочерью instagram.com/flymax305

Макс Михайлюк с женой и дочерью instagram.com/flymax305

Макс Михайлюк показал фото с дочерью instagram.com/flymax305

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.