Экс-холостяк Макс Михайлюк очаровал первой фотосессией с дочерью
Главный герой 10 сезона реалити-проекта «Холостяк» Макс Михайлюк порадовал подписчиков новыми семейными фотографиями с новорожденной дочерью.
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На своей странице в Инстаграм 35-летний пилот обнародовал три черно-белых кадра. На первом из них звездный отец держит малышку Ариану на руках, а его жена Даша Хлистун в это время целует его в щеку. На втором снимке Макс целует маленькую ножку дочери. Еще на одном фото Михайлюк крупным планом показал в своих ладонях ножки дочери, которая появилась на свет 27 апреля.
«Наслаждаемся каждым моментом вместе», - подписал экс-холостяк.
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