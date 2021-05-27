Действительно ли звезды сериала «Друзья» были только друзьями.

Актеры «Друзей» рассекретили, были ли между ними романтические отношения Getty images

Накануне премьеры спецвыпуска сериала «Друзья» исполнители главных ролей дали интервью изданию Access. Во время разговора с журналисткой Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер рассекретили, были ли между кем-то из них любовные романы.

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Так, Мэттью Перри заявил, что он и другие актеры установили правило, что должны всегда оставаться только друзьями. Исполнитель роли Чендлера отметил, что им удалось построить действительно крепкие дружеские отношения.

«Мы не хотели ставить под угрозу любые прекрасные отношения и дружбу, которые мы сформировали и установили», - добавил Дэвид Швиммер.

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Однако, женская часть актерского состава заявила, что не помнит никакого правила. Энистон, Кокс и Кудроу, что не о чем не договаривались со своими коллегами.

«Это классная идея, но я не помню, что действительно говорила что-то подобное», - отметила Кортни.

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