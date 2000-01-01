Победившие рак: ТОП-10 звездных историй

Узнайте, каким украинским и зарубежным знаменитостям удалось победить онкологическое заболевание.

Эти знаменитости не понаслышке знают, что такое рак. Героям нашей подборки посчастливилось вылечиться от онкологии, некоторым даже дважды. Ivona предлагает узнать, кто из звезд украинского и зарубежного шоу-бизнеса смог победить рак.

Майкл Дуглас

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В августе 2010 года у знаменитого голливудского актера Майкла Дугласа обнаружили тяжелое заболевание. Обладателю двух «Оскаров» поставили диагноз «рак гортани четвертой стадии». Тогда артист решил полностью отказаться от съемок и посвятить все свое время лечению. А уже в начале 2011 года Дуглас объявил о том, что что излечился от онкологии. Однако к кино Майкл возвратился только в 2013-м.

Майкл Дуглас Getty images

Кайли Миноуг

2005 год стал для всемирно известной австралийской певицы Кайли Миноуг настоящим испытанием. Звезде сделали лампэктомию и несколько курсов химиотерапии, после чего рак молочной железы отступил. Чтобы заняться лечением в родной Австралии, а позже во Франции, Миноуг пришлось отказаться от мирового тура.

Отметим, что в одном интервью певица заявила, что сначала ей поставили неправильный диагноз, из-за чего она позже приступила к лечению. Звезда часто делится своим опытом борьбы с онкологией и посвящает свободное время благотворительности.

Кайли Миноуг Getty images

Шэрон Осборн

У супруги музыканта Оззи Осборна, ведущей и писательницы Шэрон Осборн в 2002 году обнаружили рак толстой кишки. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, женщине все-таки удалось справиться с болезнью. Спустя 10 лет Шэрон перенесла операцию по удаления груди из-за высокого риска появления онкологии.

Шэрон Осборн Getty images

Роберт Де Ниро

В 2003 году знаменитому голливудскому актеру сообщили, что у него рак простаты. Однако онкологию у 60-летнего любимца публики обнаружили на ранней стадии. Роберт не только успешно прошел курс лечения, но и спустя 8 лет в шестой раз стал отцом.

Роберт Де Ниро Getty images

Синтия Никсон

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Звезда сериала «Секс в большом городе», американская актриса Синтия Никсон в 2006 году узнала, что у нее ранняя стадия рака молочной железы. Поговаривают, что знаменитость восприняла болезнь спокойно, так как ее мама трижды вылечивалась от рака. По словам Синтии, она уже знала, чего стоит ожидать от онкологии. Никсон прошла курс химиотерапии и перенесла частичную мастэктомию.

Синтия Никсон Getty images

Мэгги Смит

В 2007 году известной британской актрисе Мэгги Смит, которой на тот момент было 73 года, тоже поставили диагноз рак груди. О болезни обладательница двух «Оскаров» узнала в то время, когда проходили съемки шестой части «Гарри Поттера». Несмотря на серьезное заболевание, артистка продолжала играть Минерву Макгонагалл. Специально для Смит создатели Поттерианы составили индивидуальный график работы, который позволил актрисе между съемками проходить курс химиотерапии. По словам звезды, во время лечения она потеряла все волосы и мучилась от постоянной тошноты. Но, к счастью, Мэгги удалось победить болезнь. В декабре она отметила 86-й день рождения и до сих пор снимается в кино.

Мэгги Смит Getty images

Анастейша

О раке одна из самых успешных поп-исполнительниц 2000-х годов Анастейша узнала после того, как решилась на операцию по уменьшению груди из-за болей в спине. Маммография показала, что артистке требовалась срочная операция и радиотерапия. В январе 2003 года Анастейше удалили часть груди и два лимфатических узла.

Спустя 10 лет певице повторно диагностировали рак молочной железы. Но и во второй раз ей удалось победить болезнь и через год вернуться к работе. Опухоль была маленькой, но Анастейша еще во время первого лечения заявила, что если онкология вернется, то она удалит грудь. Таким образом, в 45-летнем возрасте звезда перенесла двойную мастэктомию.

Анастейша Getty images

Янина Соколова

В мае 2019 года украинская ведущая и журналистка Янина Соколова объявила о том, что последние семь месяцев она вела борьбу с раком мозга. Знаменитость прошла курсы химиотерапии и радиотерапии, при этом продолжая работать на телевидении. Соколова выпустила автобиографическую книгу о своем опыте и занялась проектом «Я, Нина», который посвятила помощи онкобольным в Украине.

Янина Соколова instagram.com/yanina_sokolova

Алла Мазур

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Еще одна популярная украинская телеведущая Алла Мазур в конце 2019 года призналась, что у нее онкология. Звезда ТСН прошла химеотерапию. Сначала Алла снималась в парике, а затем появилась в новом образе с короткими волосами. В 2020 году Мазур удалось побороть рак молочной железы.

Алла Мазур instagram.com/allamazurofficial

Мика Ньютон

О тяжелом заболевании публично рассказала и украинская исполнительница Мика Ньютон, которая уже длительное время живет в США. По словам участницы «Евровидения 2011» ей пришлось перенести три операции из-за рака яичника. Мика призналась, что сначала ей поставили третью степень заболевания и сказали, что она не сможет стать мамой. Однако, после дополнительных анализов оказалось, что у нее первая степень.

Мика Ньютон instagram.com/mikanewton

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