Jerry Heil прокомментировала свой переезд в США – видео

Певица Jerry Heil рассекретила, почему решила учиться за границей.

На прошлой неделе украинские СМИ со ссылкой на известного продюсера Михаила Ясинского сообщили, что талантливая украинская исполнительница Jerry Heil планирует переезд в США.

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Так, в интервью для программы «Слава+» Ясинский заявил, что певица отправится в Америку, чтобы получить там образование композитора. Спустя несколько дней сама Jerry Heil прокомментировала эту новость.

На своем ютуб-канале девушка обнародовала 15-минутное видео, в котором детально рассказала о своих планах на будущее. Jerry Heil призналась, что всегда мечтала писать музыку для хоров и оркестров, которая могла бы звучать в фильмах. Несколько лет назад звезда даже поступила в Национальную музыкальную академию Украины имени П. И. Чайковского, чтобы учится на композитора, но уже через полтора года бросила ВУЗ.

«Проучившись в консерватории полтора года, я поняла, что двигаюсь куда-то не туда… Мне стало неинтересно. Я не училась уже около трех лет. Но у меня осталось чувство, что я какое-то дело не довела до конца. В какой-то момент я решила, что я продолжу свое музыкальное образование, я хочу писать для кинофильмов, и мне для этого нужно правильное окружение и крутая база», - призналась Jerry Heil.

Артистка призналась, что решение отправиться в Америку приняла не без помощи продюсера Михаила Ясинского. Девушка заверила фанов, что переезд не станет концом ее карьеры в Украине.

«Мне позвонил Михаил Ясинский и сказал: «Яна, почему бы тебе не поступить в Беркли? Я верю в твой потенциал, я верю, что ты можешь творить серьезную музыку». Я поняла, что Беркли - это то, чего мне так не хватало. Чем я теперь занимаюсь? Это поступлением в ВУЗ. Буду пробоваться в разные учебные заведения в Америке. Именно в те, в которые я давно хотела… Я бы хотела привнести реально что-то крутое в развитие украинской культуры. Это не значит, что я «свалила», и что я хочу забросить карьеру тут. Это абсолютно не так, я хочу наоборот», - поделилась Jerry Heil.

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