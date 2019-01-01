Jerry Heil переезжает в США: Названа причина
Популярная украинская исполнительница, видеоблогер Jerry Heil, которая в прошлом году стала финалисткой Нацотбора на «Евровидение», решилась на кардинальные перемены в жизни. О будущих планах 25-летней артистки сообщил продюсер компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский.
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В интервью программе «Слава+» Ясинский вспомнил, как однажды он предложил девушке подписать контракт с его агентством. Jerry Heil, прослушав все предложения по сотрудничеству, приняла решение самостоятельно заниматься карьерой.
«Однажды я посадил ее в кабинете вместе с Аланом Бадоевым и сказал: если хочешь, мы будем тобой заниматься, весь ресурс агентства Secret Service Entertainment Agency в твоем распоряжении. Она задала ряд вопросов о том, как будет устроено это сотрудничество, но в итоге отказалась: «Я хочу сама». И это мегакруто», - высказался об успехе певицы Михаил.
Кроме того, музыкальный эксперт рассекретил, что Jerry Heil планирует переехать в США. Там артистка будет учится в Калифорнийском университете в Беркли на композиторском отделении.
«Она взрослеет и развивается быстрее, чем меняется социум вокруг. Поэтому мы приняли решение, что Jerry Heil отправится в США на обучение в Беркли на композиторское отделение, побывать в той среде с музыкантами, композиторами, продюсерами, сонграйтер. Я хочу, чтобы она поварилась там и либо вернулась с чем-то новым, или, возможно, там и осталась. Потому что Jerry Heil - человек уникального дарования, которая может добиться успеха гораздо большего, чем мы можем себе представить», - заявил Ясинский.
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