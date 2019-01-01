Как принца Гарри встретила королевская семья: Появились подробности

Принц Гарри прилетел из США, чтобы посетить похороны дедушки, принца Филиппа.

В воскресенье, 10 апреля, британские СМИ сообщили о том, что принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах своего дедушки, принца Филиппа. Герцог Сассекский без беременной жены Меган Маркл был замечен на выходе из рейса авиакомпании British Airways по маршруту Лос-Анджелес – Хитроу.

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Позже стало известно, что Гарри провел несколько дней на карантине, пока врачи окончательно не убедились, что у внука Елизаветы II нет коронавируса. Ходят слухи, что за неделю перебивания на родине Гарри даже успел познакомится с маленьким сыном своей двоюродной сестры, принцессы Евгении.

В субботу, 17 апреля, состоялись похороны Филиппа, герцога Эдинбургского. Церемонию прощания с мужем королевы показывали в прямом эфире. Поклонники принца Гарри впервые за долгое время увидели, как он общается с братом Уильямом. Инсайдеры рассекретили, как на самом деле встретили герцога Сассекского члены королевской семьи.

Принц Гарри на похоронах принца Филиппа Getty images

По данным издания The Mirror, Гарри встретили довольно холодно. Поговаривают, что принц Уильям лично попросил, чтобы в траурной процессии между ним и братом шел их кузен Питер Филлипс.

Похороні принца Филиппа Getty images

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Королевские источники издания отмечают, что принцесса Анна и принц Эдвард с женой Софи демонстративно старались не замечать родственника, прилетевшего с Америки. Единственным человеком, который выразил какое-либо сочувствие принцу, стал его дядя Эндрю, герцог Йоркский, которому в конце 2019 года пришлось отказаться от исполнения королевских обязанностей.

«Принц Эндрю знает от Сары Фергюсон - а теперь из первых рук - каково это быть аутсайдером, а Гарри в большой степени сейчас тоже аутсайдер. Что касается остальных, они испытывают глубокое чувство защиты по отношению к Королеве и негодование по отношению к Гарри. После того, что он и Меган дали интервью Опре, к нему мало сочувствия», - сказали инсайдеры.

Принц Эндрю, принц Гарри и принц Эдвард на похоронах принца Филиппа Getty images

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