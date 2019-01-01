Как принца Гарри встретила королевская семья: Появились подробности
В воскресенье, 10 апреля, британские СМИ сообщили о том, что принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах своего дедушки, принца Филиппа. Герцог Сассекский без беременной жены Меган Маркл был замечен на выходе из рейса авиакомпании British Airways по маршруту Лос-Анджелес – Хитроу.
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Позже стало известно, что Гарри провел несколько дней на карантине, пока врачи окончательно не убедились, что у внука Елизаветы II нет коронавируса. Ходят слухи, что за неделю перебивания на родине Гарри даже успел познакомится с маленьким сыном своей двоюродной сестры, принцессы Евгении.
В субботу, 17 апреля, состоялись похороны Филиппа, герцога Эдинбургского. Церемонию прощания с мужем королевы показывали в прямом эфире. Поклонники принца Гарри впервые за долгое время увидели, как он общается с братом Уильямом. Инсайдеры рассекретили, как на самом деле встретили герцога Сассекского члены королевской семьи.
По данным издания The Mirror, Гарри встретили довольно холодно. Поговаривают, что принц Уильям лично попросил, чтобы в траурной процессии между ним и братом шел их кузен Питер Филлипс.
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Королевские источники издания отмечают, что принцесса Анна и принц Эдвард с женой Софи демонстративно старались не замечать родственника, прилетевшего с Америки. Единственным человеком, который выразил какое-либо сочувствие принцу, стал его дядя Эндрю, герцог Йоркский, которому в конце 2019 года пришлось отказаться от исполнения королевских обязанностей.
«Принц Эндрю знает от Сары Фергюсон - а теперь из первых рук - каково это быть аутсайдером, а Гарри в большой степени сейчас тоже аутсайдер. Что касается остальных, они испытывают глубокое чувство защиты по отношению к Королеве и негодование по отношению к Гарри. После того, что он и Меган дали интервью Опре, к нему мало сочувствия», - сказали инсайдеры.
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