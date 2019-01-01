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В Великобритании похоронили принца Филиппа

Светлая память монарху!
В Великобритании похоронили принца Филиппа
В Великобритании похоронили принца Филиппа
pinterest.com

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Британский принц Филипп умер 9 апреля 2021 года, а отдали дань уважения ему 17 апреля. Согласно пожеланиям герцога, служба происходила в часовне Святого Георгия. На похоронах принца Филиппа присутствовали только 30 человек из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Список приглашенных:

  • королева Елизавета;
  • принц Чарльз;
  • супруга Чарльза Камила;
  • принцесса Анна;
  • вице-адмирал Тимоти Лоуренс;
  • принц Эндрю;
  • принц Эдвард;
  • графиня Софи;
  • принц Вильям;
  • герцогиня Кейт Миддлтон;
  • принц Гарри;
  • старший внук Елизаветы и Филиппа Питер Филлипс;
  • старшая внучка Елизаветы и Филиппа Зара Тиндол;
  • муж Зары Тиндол Майк Тиндол;
  • принцесса Беатрис;
  • муж принцессы Беатрис Эдоардо Мапелло Моцци;
  • принцесса Евгения;
  • муж принцессы Евгении Джек Бруксбанк;
  • леди Луиза;
  • брат Леди Луизы Джеймс;
  • герцог Кентский Эдвард;
  • герцог Глостер;
  • принцесса Александра;
  • принц Бернхард;
  • герцог Донатус;
  • принц Филипп;
  • племянник королевы Дэвид Армстронг-Джонс;
  • графиня Пенелопа Кнатчбулл;
  • леди Сара Чатто;
  • муж Сары Чатто Даниэль Чатто.

В Великобритании похоронили принца Филиппа
В Великобритании похоронили принца Филиппа
gettyimages.com
В Великобритании похоронили принца Филиппа
В Великобритании похоронили принца Филиппа
gettyimages.com
В Великобритании похоронили принца Филиппа
В Великобритании похоронили принца Филиппа
gettyimages.com

С мужем королевы Елизаветы II герцогом Эдинбургским простились в Лондоне. Церемония прощания прошла в часовне Святого Георгия, а похоронили мужчину в королевской усыпальнице.

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Теги: Принц Филипп, Елизавета II
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Источник: Ivona bigmir)net

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