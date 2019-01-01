В Великобритании похоронили принца Филиппа
Светлая память монарху!
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Британский принц Филипп умер 9 апреля 2021 года, а отдали дань уважения ему 17 апреля. Согласно пожеланиям герцога, служба происходила в часовне Святого Георгия. На похоронах принца Филиппа присутствовали только 30 человек из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
Список приглашенных:
- королева Елизавета;
- принц Чарльз;
- супруга Чарльза Камила;
- принцесса Анна;
- вице-адмирал Тимоти Лоуренс;
- принц Эндрю;
- принц Эдвард;
- графиня Софи;
- принц Вильям;
- герцогиня Кейт Миддлтон;
- принц Гарри;
- старший внук Елизаветы и Филиппа Питер Филлипс;
- старшая внучка Елизаветы и Филиппа Зара Тиндол;
- муж Зары Тиндол Майк Тиндол;
- принцесса Беатрис;
- муж принцессы Беатрис Эдоардо Мапелло Моцци;
- принцесса Евгения;
- муж принцессы Евгении Джек Бруксбанк;
- леди Луиза;
- брат Леди Луизы Джеймс;
- герцог Кентский Эдвард;
- герцог Глостер;
- принцесса Александра;
- принц Бернхард;
- герцог Донатус;
- принц Филипп;
- племянник королевы Дэвид Армстронг-Джонс;
- графиня Пенелопа Кнатчбулл;
- леди Сара Чатто;
- муж Сары Чатто Даниэль Чатто.
С мужем королевы Елизаветы II герцогом Эдинбургским простились в Лондоне. Церемония прощания прошла в часовне Святого Георгия, а похоронили мужчину в королевской усыпальнице.
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