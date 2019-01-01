Светлая память монарху!

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Британский принц Филипп умер 9 апреля 2021 года, а отдали дань уважения ему 17 апреля. Согласно пожеланиям герцога, служба происходила в часовне Святого Георгия. На похоронах принца Филиппа присутствовали только 30 человек из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Список приглашенных:

королева Елизавета;

принц Чарльз;

супруга Чарльза Камила;

принцесса Анна;

вице-адмирал Тимоти Лоуренс;

принц Эндрю;

принц Эдвард;

графиня Софи;

принц Вильям;

герцогиня Кейт Миддлтон;

принц Гарри;

старший внук Елизаветы и Филиппа Питер Филлипс;

старшая внучка Елизаветы и Филиппа Зара Тиндол;

муж Зары Тиндол Майк Тиндол;

принцесса Беатрис;

муж принцессы Беатрис Эдоардо Мапелло Моцци;

принцесса Евгения;

муж принцессы Евгении Джек Бруксбанк;

леди Луиза;

брат Леди Луизы Джеймс;

герцог Кентский Эдвард;

герцог Глостер;

принцесса Александра;

принц Бернхард;

герцог Донатус;

принц Филипп;

племянник королевы Дэвид Армстронг-Джонс;

графиня Пенелопа Кнатчбулл;

леди Сара Чатто;

муж Сары Чатто Даниэль Чатто.

В Великобритании похоронили принца Филиппа gettyimages.com

В Великобритании похоронили принца Филиппа gettyimages.com

В Великобритании похоронили принца Филиппа gettyimages.com

С мужем королевы Елизаветы II герцогом Эдинбургским простились в Лондоне. Церемония прощания прошла в часовне Святого Георгия, а похоронили мужчину в королевской усыпальнице.

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