СМИ рассекретили три последние желания принца Филиппа

Герцог Эдинбургский принц Филипп ушел из жизни 9 апреля 2021 года.

Принц Филипп gettyimages.com

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По данным СМИ, чувствуя приход смерти, принц Филипп позвал к себе своего старшего сына принца Чарльза, и озвучил ему три желания. 22 февраля принц Чарльз приехал к своему отцу в госпиталь, а возвращался с больницы со слезами на глазах. Скорее всего, именно последние наставления принца Филиппа растрогали его.

В издании Mirror рассказали, что 99-летний принц Филипп проинструктировал Чарльза о дальнейших действиях, которые ему нужно предпринять после его смерти:

Принц Филипп попросил Чарльза ухаживать и заботить о королеве Елизавете II. Принц Филипп рассказал, как Чарльзу следует вести королевскую семью в последующие годы. Принц Филипп выразил желание вернуться в Виндзорский замок, чтобы уйти из жизни в родных стенах.

Напомним, что принца Филиппа выписали из госпиталя 16 марта. В издании The Daily Mail рассказали, что принц Филипп оставшиеся три недели провел в собственной спальне, а последнюю ночь провел со своей женой-королевой.

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