Нарушение традиций: Королева спасет принца Гарри от позора

Британская королева Елизавета II запретит старшим членам королевской семьи приходить на похороны принца Филиппа в военной форме.

Королевская семья gettyimages.com

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По данным издания Daily Mail, давняя традиция, согласно которой дети и внуки монарха на церемонию прощания надевают военную форму, будет нарушена из-за принца Гарри. После отказа от статуса высокопоставленного члена королевской семьи принц Гарри не имеет права посещать официальные мероприятия в военной форме.

Для того, чтобы принц Гарри не выделялся, королева Елизавета II приняла решение что принц Чарльз, принц Эндрю и старший брат принц Уильям будут в гражданской одежде.

Похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля. Присутствовать на отпевании принца Филиппа в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке будут лишь члены семьи и его личный секретарь.

Принц Филипп и принц Гарри gettyimages.com

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