Меган Маркл не прилетела на похороны принца Филиппа: Названа причина

Принц Гарри посетить церемонию прощания с принцем Филиппом без жены.

Супруга принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл не сможет приехать вместе с мужем на церемонию прощания с герцогом Эдинбургским Филлипом. Как сообщил королевский редактор Омид Скоби, Маркл очень хотела посетить похорон, однако врачи ей запретили перелет в Великобританию. Напомним, что герцогиня Сассекская сейчас беременна вторым ребенком и уже в начале лета станет мамой.

«Герцогиня приложила все усилия, чтобы поехать вместе с герцогом, но, к сожалению, она не получила медицинского разрешения от своего врача», - говорит Скоби.

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Отметим, что британское издание The Sun вечером, 11 апреля, написало о том, что принц Гарри уже прибыл в Великобританию. По словам очевидцев, герцог Сассекский без жены был замечен на выходе из рейса авиакомпании British Airways по маршруту Лос-Анджелес – Хитроу. Возле самолета члена королевской семьи встретила охрана. После чего Гарри уехал из аэропорта на черном Range Rover.

Похороны мужа Елизаветы II состоятся в субботу, 17 апреля, в семейном кругу. Из-за коронавируса на церемонии прощания с принцем Филиппом будут присутствовать только тридцать самых близких родственников умершего.

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