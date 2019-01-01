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Альбина Джанабаева показала первое фото с дочерью от Валерия Меладзе

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На прошлой неделе у Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился третий совместный ребенок.
Альбина Джанабаева показала первое фото с дочерью от Валерия Меладзе
Альбина Джанабаева показала первое фото с дочерью от Валерия Меладзе
instagram.com/meladzevalerian

В начале прошлой недели в СМИ появилась информация о том, что экс-участница популярной группы «ВИА Гра», российская певица Альбина Джанабаева родила своему мужу, певцу Валерию Меладзе дочь. Спустя некоторое время звездная пара официально подтвердила слухи на своих страницах в Инстаграм.

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А в воскресенье, 18 апреля, новоиспеченная мамочка решила обнародовать первое фото с малышкой. На свежем снимке Альбина показала крошечную ручку девочки. Кроме того, 42-летняя знаменитость продемонстрировала, как ее встречали дома из роддома. Джанабаева опубликовала несколько кадров с праздничными воздушными шарами.

«Счастье... Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас», - обратилась к поклонникам Альбина.

Дочь Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе
Дочь Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе
instagram.com/albinadzhanabaeva
Альбина Джанабаева родила дочь
Альбина Джанабаева родила дочь
instagram.com/albinadzhanabaeva
Альбина Джанабаева родила дочь
Альбина Джанабаева родила дочь
instagram.com/albinadzhanabaeva

Напомним, что у Джанабаевой и Меладзе еще есть двое сыновей - Константин и Лука. Новорожденная дочь, имя которой звездные родители пока держат в тайне, стала для них третьим совместным ребенком. Также от первого брака у Валерия есть трое дочерей: Инга, Софья и Арина.

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Теги: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
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Источник: ivonа bigmir)net

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