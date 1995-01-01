Не Меган Маркл единой: ТОП-5 скандальных европейских принцесс
В последние время поклонники британской королевской семьи часто обсуждают жену принца Гарри Меган Маркл. Многие ее обвиняют в лживости после интервью Опре Уинфри. Также не все спустя год смирились с тем, что герцоги Сассекские отказались от королевских обязанностей и переехали в США.
Но стоит напомнить, что в Европе есть еще девять монархий и почти в каждой найдется принцесса или даже королева со скандальным прошлым. Ivona предлагает познакомиться с пятью королевскими особями, которые хотели бы забыть некоторые факты из своих биографий.
- Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит
Сейчас Метте-Марит является одним из самых популярных членов королевской семьи Норвегии, но когда-то она ставила под угрозу существование монархии. Ведь ради брака с ней кронпринц Хокон был готовь отказаться от престола.
Читай также: ТОП-5 свадебных платьев звезд, которые чаще всего копируют невесты
До знакомства с наследником трона Метте-Марит была в гражданском браке с наркоторговцем Мортеном Долгом, от которого родила сына Мариуса. После расставания она крутила романы один за другим. Легкий характер помог ей сойтись с Хоконом. Мужчина даже купил квартиру, где жил вместе с возлюбленной и ее сыном. Через год пара объявила о помолвке, но радостному событию предшествовало недовольство народа, что им придется быть подданными королевы с наркоманским прошлым. Кроме того, Лютеранской церкви не понравилось поведение Хокона из-за того, что будущий глава страны жил в гражданском браке. Против Метте-Марит выступали тети Хокона – принцессы Астрид и Рангхильда. Отец принца, король Харальд V советовал все хорошо обдумать. А его мама, королева Соня, поддержала Метте-Марит, заявив, что прошлое должно оставаться в прошлом.
Популярность монархии упала почти в два раза, а в парламенте даже поднимали вопрос об изменении формы государственного устройства. Но принц поставил ультиматум - или брак, или отречение от престола. Окончательное решение было принято после пресс-конференции, на которой Метте-Марит признала все свои ошибки и раскаялась в них. Свадьба пары состоялась 25 августа 2001 года. Сейчас у супругов есть 16-летняя дочь Ингрид Александра и 14-летний сын Сверре Магнус.
- Принцесса Стефания из Монако
Младшая дочь князя Монако Ренье III и голливудской киноактрисы Грейс Келли, принцесса Стефания приносила немало хлопот родителям из-за своего бунтарского характера. В 21-летнем возрасте она решила попробовать себя в роли певицы и выпустила откровенный клип на трек «Ouragan» («Ураган»). В смелом видео принцесса снялась в купальнике. Это стало большой неожиданностью для ее отца.
Кроме того, на страницах СМИ неоднократно обсуждалась личная жизнь Стефании. Так, в 1995 году принцесса Стефания вышла замуж за личного телохранителя Да Ниель Дюкре, которому еще до свадьбы родила сына Луи и дочь Полин. Однако, этот брак завершился уже через год после того, как муж принцессы попался на измене. В сентябре 2003 года Стефания снова удивила выбором спутника жизни. На этот раз она вышла замуж за циркового акробата из Португалии Адана Лопеса Переса. Но и этот брак продлился недолго. Через полтора года после развода Стефания родила внебрачную дочь от инструктора по горнолыжному спорту Жана Реймонда Готтлиба.
- Принцесса Кристина
11 января 2016 года принцесса Испании Кристина предстала перед судом по обвинению в мошенничестве. Дочь экс-короля Хуана Карлоса I якобы украла 6 миллионов евро из государственной казны. Деньги понадобились мужу Кристины, бывшему игроку национальной сборной Испании по гандболу Иньяки Урдангарину для развития своего спортивного фонда. Позже принцессу все-таки оправдали, а ее супругу дали 6 лет тюремного заключения. Из-за участия в коррупционном скандале, Кристина была лишена титула герцогиня Пальма-де-Майорка.
- Шведская принцесса София
У супруги шведского принца Карла Филиппа, герцогины Вермландской Софии (в девичестве София Хелквист), которая недавно подарила мужу третьего сына, пожалуй, была самая сомнительная репутация из всех королевских невест.
Читай также: Люксембургский принц Луи решился на второй брак: Кто стал его избранницей
В 20-летнем возрасте она снималась обнаженной для известного шведского мужского журнала Slitz». Позже София участвовала в реалити-шоу с элементами эротики «Paradise Hotel», где дошла до финала, поцеловав известную порноактрису Дженну Джеймсон.
Однако уже после окончания проекта будущая принцесса полностью изменилась. Она переехала жить в Нью-Йорк, где вскоре открыла свой собственный йога-центр. А за год до знакомства с Карлом Филиппом девушка отправилась в Гану в качестве волонтера, где помогала строить детский дом.
- Королева Испании Летиция
Летиция, как и Меган Маркл, в прошлом была медийной личностью. Поэтому детали биографии бывшей телеведущей неоднократно освещались на страницах СМИ. Ранее экс-принцесса и нынешняя королева уже была замужем и этот факт до сих пор не дает покоя некоторым роялистам. Но еще больше испанцев-католиков задевает то, что с первым мужем, своим школьным учителем литературы Алонсо Герреро Пересом, Летиция начала жить в 16-летнем возрасте, а брак они официально оформили только через 10 лет отношений.
Также в СМИ появлялась новость о том, что якобы в начале 2000-х Летиция незаконно сделала аборт. Кроме того, вся Испания видела свою королеву топлес на картине ее давнего друга, художника Уолдо Сааведра.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил