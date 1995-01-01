Не Меган Маркл единой: ТОП-5 скандальных европейских принцесс

Узнайте, в какие скандальные истории попадали королевские семьи из-за некоторых принцесс.

В последние время поклонники британской королевской семьи часто обсуждают жену принца Гарри Меган Маркл. Многие ее обвиняют в лживости после интервью Опре Уинфри. Также не все спустя год смирились с тем, что герцоги Сассекские отказались от королевских обязанностей и переехали в США.

Но стоит напомнить, что в Европе есть еще девять монархий и почти в каждой найдется принцесса или даже королева со скандальным прошлым. Ivona предлагает познакомиться с пятью королевскими особями, которые хотели бы забыть некоторые факты из своих биографий.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит

Сейчас Метте-Марит является одним из самых популярных членов королевской семьи Норвегии, но когда-то она ставила под угрозу существование монархии. Ведь ради брака с ней кронпринц Хокон был готовь отказаться от престола.

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До знакомства с наследником трона Метте-Марит была в гражданском браке с наркоторговцем Мортеном Долгом, от которого родила сына Мариуса. После расставания она крутила романы один за другим. Легкий характер помог ей сойтись с Хоконом. Мужчина даже купил квартиру, где жил вместе с возлюбленной и ее сыном. Через год пара объявила о помолвке, но радостному событию предшествовало недовольство народа, что им придется быть подданными королевы с наркоманским прошлым. Кроме того, Лютеранской церкви не понравилось поведение Хокона из-за того, что будущий глава страны жил в гражданском браке. Против Метте-Марит выступали тети Хокона – принцессы Астрид и Рангхильда. Отец принца, король Харальд V советовал все хорошо обдумать. А его мама, королева Соня, поддержала Метте-Марит, заявив, что прошлое должно оставаться в прошлом.

Популярность монархии упала почти в два раза, а в парламенте даже поднимали вопрос об изменении формы государственного устройства. Но принц поставил ультиматум - или брак, или отречение от престола. Окончательное решение было принято после пресс-конференции, на которой Метте-Марит признала все свои ошибки и раскаялась в них. Свадьба пары состоялась 25 августа 2001 года. Сейчас у супругов есть 16-летняя дочь Ингрид Александра и 14-летний сын Сверре Магнус.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит Getty images

Принцесса Стефания из Монако

Младшая дочь князя Монако Ренье III и голливудской киноактрисы Грейс Келли, принцесса Стефания приносила немало хлопот родителям из-за своего бунтарского характера. В 21-летнем возрасте она решила попробовать себя в роли певицы и выпустила откровенный клип на трек «Ouragan» («Ураган»). В смелом видео принцесса снялась в купальнике. Это стало большой неожиданностью для ее отца.

Кроме того, на страницах СМИ неоднократно обсуждалась личная жизнь Стефании. Так, в 1995 году принцесса Стефания вышла замуж за личного телохранителя Да Ниель Дюкре, которому еще до свадьбы родила сына Луи и дочь Полин. Однако, этот брак завершился уже через год после того, как муж принцессы попался на измене. В сентябре 2003 года Стефания снова удивила выбором спутника жизни. На этот раз она вышла замуж за циркового акробата из Португалии Адана Лопеса Переса. Но и этот брак продлился недолго. Через полтора года после развода Стефания родила внебрачную дочь от инструктора по горнолыжному спорту Жана Реймонда Готтлиба.

Принцесса Монако Стефания Getty images

Принцесса Кристина

11 января 2016 года принцесса Испании Кристина предстала перед судом по обвинению в мошенничестве. Дочь экс-короля Хуана Карлоса I якобы украла 6 миллионов евро из государственной казны. Деньги понадобились мужу Кристины, бывшему игроку национальной сборной Испании по гандболу Иньяки Урдангарину для развития своего спортивного фонда. Позже принцессу все-таки оправдали, а ее супругу дали 6 лет тюремного заключения. Из-за участия в коррупционном скандале, Кристина была лишена титула герцогиня Пальма-де-Майорка.

Принцесса Испании Кристина Getty images

Шведская принцесса София

У супруги шведского принца Карла Филиппа, герцогины Вермландской Софии (в девичестве София Хелквист), которая недавно подарила мужу третьего сына, пожалуй, была самая сомнительная репутация из всех королевских невест.

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В 20-летнем возрасте она снималась обнаженной для известного шведского мужского журнала Slitz». Позже София участвовала в реалити-шоу с элементами эротики «Paradise Hotel», где дошла до финала, поцеловав известную порноактрису Дженну Джеймсон.

Однако уже после окончания проекта будущая принцесса полностью изменилась. Она переехала жить в Нью-Йорк, где вскоре открыла свой собственный йога-центр. А за год до знакомства с Карлом Филиппом девушка отправилась в Гану в качестве волонтера, где помогала строить детский дом.

Принцесса Швеции София nstagram.com/prinsparet

Королева Испании Летиция

Летиция, как и Меган Маркл, в прошлом была медийной личностью. Поэтому детали биографии бывшей телеведущей неоднократно освещались на страницах СМИ. Ранее экс-принцесса и нынешняя королева уже была замужем и этот факт до сих пор не дает покоя некоторым роялистам. Но еще больше испанцев-католиков задевает то, что с первым мужем, своим школьным учителем литературы Алонсо Герреро Пересом, Летиция начала жить в 16-летнем возрасте, а брак они официально оформили только через 10 лет отношений.

Также в СМИ появлялась новость о том, что якобы в начале 2000-х Летиция незаконно сделала аборт. Кроме того, вся Испания видела свою королеву топлес на картине ее давнего друга, художника Уолдо Сааведра.

Королева Испании Летиция Getty images

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