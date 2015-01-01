ТОП-7 звезд, которых все считают плохими родителями

Этим знаменитостям не удалось построить хорошие отношения со своими детьми.

Когда мы видим в соцсетях семейные снимки знаменитостей с их детьми, нам кажется, что все они –идеальные родители. Но на самом деле, некоторые из них были плохими матерями и отцами. Ivona рассказывает, кому из звезд не удалось построить хорошие отношения со своими наследниками.

Кортни Лав

Вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна, актриса и певица Кортни Лав считала свою единственную дочь Фрэнсис «обузой». Артистка утверждала, что ребенок помешает ей вести привычный образ жизни – зажигать на вечеринках, увлекаться алкоголем и принимать наркотики. Лав призналась, что даже во время беременности употребляла героин. После рождения малышки Кортни не стала на путь исправления. Несколько раз Фрэнсис оставалась на попечении своих бабушки и дедушки пока звездная мама находилась на реабилитации в клиниках. А спустя несколько лет Лав и вовсе лишилась родительских прав.

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Однажды Фрэнсис подала на Кортни в суд, якобы за то, что мама бьет ее. Лав в свою очередь публично отреклась от дочери, узнав, что та претендует на часть наследства Кобейна. Позже они помирились. Однако, тот факт, что Фрэнсис не сообщила матери о своей свадьбе с Исаей Силва, говорит о том, что родственницам не удалось наладить отношения.

Кортни Лав Getty images

Барбра Стрейзанд

Одна из самых титулованных актрис и певиц современности Барбра Стрейзанд в 1963 году стала женой актера Эллиота Гулда, который всем известен по роли отца Росса и Моники Геллер в сериале «Друзья». В 1969 году пара объявила о своем расставании спустя три года после рождения сына Джейсона. Официально брак был расторгнут в 1971 году. Стрейзанд была так увлечена своей карьерой, что сдала ребенка в экспериментальную школу-интернат, где мальчик жил с 3 до 18 лет. По словам Джейсона, звездная мама редко навещала его. А, узнав, что ее единственный сын - гей, и вовсе хотела переделать парня. И только, когда поняла, что не сможет «исправить» сына, артистка вынуждена была принять его выбор.

Барбра Стрейзанд Getty images

Брижит Бардо

У легендарной актрисы Брижит Бардо тоже не сложились хорошие отношения с единственным сыном Николя. Узнав о беременности, кинозвезда заявила, что не собирается рожать. Однако, врачи не «помогли» Бардо избавиться от ребенка так, как в то время во Франции были запрещены аборты.

После развода с мужем и отцом Николя, актером Жак Шаррье, Бриджит уступила ему опеку над сыном. Позже актриса пожалела о своем решении, потому что ее отстраненность стала для сына тяжелой душевной травмой. Брижит возобновила близкое общение с сыном, когда тот уже повзрослел. В конце 90-х Николя подал в суд на знаменитую маму за то, что в своих мемуарах она назвала его «раковой опухолью, которая девять месяцев паразитировала на ее теле».

Бриджит Бардо Getty images

Николь Кидман

Говорят, что голливудская звезда Николь Кидман «забыла» своих приемных детей - дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. После развода с Томом Крузом она вышла замуж за австралийского музыканта Кита Урбана. В этом браке у нее родилось двое дочерей - Сандэй и Фэйт, и приемные дети больше стали не нужны.

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Сама же Николь однажды заявила, что это Изабелла и Коннор отказались от общения с ней ради сайентологии. Именно поэтому они остались с приемным отцом Крузом, который является давним последователем церкви. По словам актрисы, сайентологам запрещается иметь близкие отношения с теми, кто не является последователем церкви. Якобы это и стало причиной того, что в 2015 году Кидман даже пропустила свадьбу дочери.

Николь Кидман Getty images

Халк Хоган

Американский актер и рестлер Халк Хоган, который наиболее известный по главной роли в комедии «Мистер няня», тоже оказался в списке плохих родителей. А все из-за того, что однажды знаменитость закрутил роман с подругой собственной дочери Брук.

Естественно, эта интрижка сильно испортила отношения звездного отца с дочерью. Кроме того, жена Хогана подала на развод после 25 лет совместной жизни.

Халк Хоган Getty images

Чарли Шин

Чарли Шин известный не только яркими ролями в кино, но и многочисленными скандалами. Артист увлекался наркотиками и выпивкой. А в 2015 году признался, что во время незащищенного секса в состоянии алкогольного опьянения заразился ВИЧ.

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Такое прошлое не позволило актеру стать хорошим отцом. Та и отличным мужем его не назовешь. Так, вторая жена Шина, актриса Дениз Ричардс ушла от него, будучи на шестом месяце беременности. Через суд она добилась того, чтобы экс-мужу запретили общаться с их дочерями – Сэм и Лолой Роуз.

Позже Чарли женился в третий раз на Брук Миллер, но и этот брак быстро распался. Их дети, близнецы Боб и Макс оказались вовсе не нужны звездным родителям так, как они после развода кинулись налаживать личную жизнь. Говорят, что Дениз Ричардс брала мальчиков к себе, чтобы они общались со своими сестрами. А позже актриса даже решила оформить опеку на себя.

Чарли Шин Getty images

Людмила Гурченко

У легендарной советской актрисы и певицы Людмилы Гурченко были непростые отношения с единственной дочерью Марией. Пока знаменитость строила карьеру, воспитанием ребенка занимались ее родители. Звездную маму раздражало то, что у наследницы не было тяги к искусству, а она так рассчитывала, что дочь пойдет по ее стопам. Девочка холодно относилась к актерству и в конечном итоге выбрала себе профессию медсестры. Позже обиды родственниц привели к судебному процессу из-за московской квартиры в девяностые годы, после которого Людмила и Мария не общались больше пяти лет.

Кроме того, в те же девяностые годы от передозировки запрещенными веществами умер сын Марии – Марк. Гурченко обвинила в случившемся дочь, якобы она не доглядела. Поговаривают, что о смерти внука Людмила узнала от чужих людей, а не от Марии.

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