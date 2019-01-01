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Елизавета II одолжила Кейт Миддлтон украшение, подаренное ей на свадьбу

В знак особой близости.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Getty images

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17 апреля герцогиня Кембриджская почтила память важного члена королевской семьи — принца Филиппа, и стала одной из 30 приглашенных на похороны супруга действующей монархини. На фоне черных строгих платьев, которые выбрали по случаю все женщины в королевской семье, особенно выделялось украшение Кейт — четырехрядное жемчужное колье с бриллиантовой застежкой.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Getty images

По словам придворного ювелира, это украшение было подарено королеве японским правительством и выполнено Домом Garrard. Сама Елизавета II повалялась в нем во время официального визита в Бангладеш в 1980-х годах. Но, что еще более любопытно, однажды именно это ожерелье одолжила у королевы принцесса Диана для посещения Нидерландов в 1982 году.

Елизавета II
Елизавета II
Getty images

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Теги: Кейт Миддлтон, Елизавета II
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Источник: ivona)bigmir.net

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