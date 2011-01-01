«Голос країни 11»: Кто прошел в Суперфинал

Узнайте, какие участники вокального шоу «Голос країни 11» поборются за победу в Суперфинале.

В воскресенье, 18 апреля, состоялся полуфинал грандиозного вокального шоу «Голос країни», где зрители и тренеры выбрали четырех суперфиналистов.

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По правилам шоу в суперфинал проходят участники, набравшие наибольшее количество голосов. Каждый тренер вправе распорядится 100% голосов по своему решению, зрительское голосование также было переведено в проценты.

Участники исполняли хиты украинских звезд в дуэте с ними. К тому же каждая команда имела возможность спеть совместную песню со своим тренером.

Первыми на сцену вышла команда MONATIK. Звезда интернета Тёма Паучек исполнил дуэтную песню с Гайтаной под названием «Два вікна», а певица, которая пришла в шоу за реваншем, KOLA выступила с рок-группой The Hardkiss. Артисты исполнили песню «Make Up».

KOLA и The Hardkiss пресс-служба 1+1

«Так жарко стало на сцене. Я благодарю вас за такое начало. Хочу сказать большое спасибо Гайтане. Для нас большая честь, что вы сейчас с нами. Сегодня сбылась не только мечта Тёмы, но и моя мечта. У вас это так гармонично и роскошно получилось», - сказал MONATIK о выступлении Тёмы Паучека.

К тому же, команда спела песню под названием «Мріяти не шкідливо» вместе со своим тренером.

В суперфинал шоу прошел Тема Паучек набрав 103% голосов. 51% ему дал MONATIK, зрители же отдали 52%.

Далее на сцену вышла команда Тины Кароль. Украинская Adele Юлия Тимочко исполнила песню «Плакала» с группой KAZKA, а логист американской компании Катерина Гладий спела песню «Так мало тут тебе» с группой «Друга Ріка».

Друга Ріка и Екатерина Гладий Пресс-служба 1+1

«Юля, ты сегодня сияла. Ты отпустила все и звучала. Это и есть голос. Я восхищаюсь тобой, спасибо за такое выступление», - сказала Тина Кароль о Юлии Тимочко.

Артистки исполнили песню «Ты отпусти» со своим тренером.

В суперфинал шоу прошла Юлия Тимочко набрав 141%. Тина Кароль отдала все свои 100% вокалистке, а зрители оценили выступление в 41%.

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Следующими на сцену вышла команда DOROFEEVA. Артист, который пришел на шоу, чтобы доказать отцу, что он достоин стать звездой Илья Николаенко исполнил песню «Пьяное солнце» с выпускником «Голосу країни» ALEKSEEV, а «душа команды DOROFEEVA» Сергей Лазановский выступил с экс-тренером шоу Сергеем Бабкиным и исполнил песню «Ще осінь зовсім молода».

Илья Николаенко и ALEKSEEV Пресс-служба 1+1

«Ребята, я хочу поблагодарить вас за эту глубину. Это было одно из самых трогательных выступлений сегодня. Сергей, ты на «Голосі країни» повзрослел и стал настоящим мужчиной. Ты реальный претендент на победу», - сказала DOROFEEVA.

К тому же, Илья Николаенко со сцены признался в любви участнице команды MONATIK певице KOLA.

«Надя, спасибо за то, что раскрыла меня на этом проекте. Я стою совсем иной. Хочу сказать, что с помощью всех этих открытий я написал песню, которую скоро выпущу и хочу посвятить ее прекрасной певице, которую зовут KOLA, и хочу сказать, что я ее очень люблю», - сказал Илья Николаенко.

Вместе с тренером артисты спели песню «Gorit».

Команда DOROFEEVA Пресс-служба 1+1

Шанс стать главным вокалистом страны выпал Сергею Лазановскому, артист набрал 135%. DOROFEEVA отдала 55% своих голосов, а зрители 80%.

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В воскресный вечер вышла на сцену и команда Олега Винника. Надежда украинского фольклора Галина Курышко выступила с певицей Евгенией Власовой, которая вернулась на сцену впервые за 10 лет. Певец с уникальным женским голосом Сергей Нейчев спел дуэтом со своим кумиром Александром Пономаревым.

Евгения Власова и Галина Куришко Пресс-служба 1+1

«На репетиции Сергей немного терялся рядом с Александром. Но на вступлении ты стал автономным и звучал на равных с Александром Пономаревым. У тебя есть все шансы на победу. Саша, спасибо, что дал шанс зрителям насладиться твоим пением», - сказал Олег Винник.

Сергей Нейчев получил шанс бороться в суперфинале шоу набрав 111 баллов. Олег Винник отдал за него 51%, а зрители 60%.

Второй прямой эфир прошел без зрителей и с соблюдением всех карантинных норм.

Напомним, победитель одиннадцатого сезона «Голосу країни» получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

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