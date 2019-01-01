Из личного архива: Ева Лонгория показала фото с лучшей подругой Викторией Бекхэм
В субботу, 17 апреля, британская дизайнерка и экс-солистка группы «Spice girls» Виктория Бекхэм отметила день рождения. Знаменитости исполнилось 47 лет.
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По случаю праздника ее лучшая подруга, звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», американская актриса мексиканского происхождения Ева Лонгория обнародовала редкие фотографии из личного архива.
На своей странице в Инстаграм кинозвезда разместила фотоподборку, в которой можно увидеть снимки, где Виктория помогает Еве одеть свадебное платье, позирует с маленьким сыном Лонгории, а также в домашней обстановке демонстрирует фирменную растяжку.
«С днем рождения, моя любимая Виктория Бекхэм! Надеюсь, твой день будет таким же чудесным, как и ты! Спасибо за смех на протяжении многих лет! Было так много воспоминаний, и я не могу дождаться, чтобы сделать еще больше! Я люблю вас! С Днем Рождения, детка!», - подписала фото Лонгория.
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