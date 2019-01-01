Из личного архива: Ева Лонгория показала фото с лучшей подругой Викторией Бекхэм

Редкие кадры были обнародованы по случаю 47-го дня рождения Виктории Бекхэм.

В субботу, 17 апреля, британская дизайнерка и экс-солистка группы «Spice girls» Виктория Бекхэм отметила день рождения. Знаменитости исполнилось 47 лет.

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По случаю праздника ее лучшая подруга, звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», американская актриса мексиканского происхождения Ева Лонгория обнародовала редкие фотографии из личного архива.

На своей странице в Инстаграм кинозвезда разместила фотоподборку, в которой можно увидеть снимки, где Виктория помогает Еве одеть свадебное платье, позирует с маленьким сыном Лонгории, а также в домашней обстановке демонстрирует фирменную растяжку.

«С днем рождения, моя любимая Виктория Бекхэм! Надеюсь, твой день будет таким же чудесным, как и ты! Спасибо за смех на протяжении многих лет! Было так много воспоминаний, и я не могу дождаться, чтобы сделать еще больше! Я люблю вас! С Днем Рождения, детка!», - подписала фото Лонгория.

Ева Лонгория показала фото с Викторией Бекхэм instagram.com/evalongoria

Ева Лонгория показала фото с Викторией Бекхэм instagram.com/evalongoria

Ева Лонгория показала фото с Викторией Бекхэм instagram.com/evalongoria

Ева Лонгория показала фото с Викторией Бекхэм instagram.com/evalongoria

Ева Лонгория показала фото с Викторией Бекхэм instagram.com/evalongoria

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