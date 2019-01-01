Что коллекционируют звезды: ТОП-10 необычных хобби
У знаменитостей, как и в обычных людей, тоже есть увлечения. Многие артисты прославились не только благодаря таланту, но и благодаря необычным коллекциям. Ivona предлагает узнать, что собирают украинские и зарубежные звезды.
- Анжелина Джоли
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Голливудская актриса Анджелина Джоли еще с 12 лет начала коллекционировать боевые ножи. Поговаривают, что благодаря звездной маме, такое же хобби появилось и у ее сына Мэддокса.
- Джонни Депп
Актер Джонни Депп прославился тем, что собирает «все на свете». У голливудского красавчика есть коллекция кукок Барби, гитар, фигурок клоунов, чучел животных, странных шляп и даже рисунков психопатов-убийц.
- TAYANNA
Украинская певица TAYANNA в каждое путешествие берет с собой диктофон, чтобы записывать звуки воды. У артистки уже собралась большая коллекция. В будущем она планирует выпустить «пластинку воспоминаний».
«Я коллекционирую звуки воды. Где бы я ни путешествовала и куда бы не ехала, если там есть какой-то водоем, море, река или озеро, я записываю эти звуки и подписываю: река в Яремче, озеро в Монтре…“, – поделилась в одном из интервью TAYANNA.
- Том Хэнкс
Необычное хобби есть и в обладателя «Оскара» Тома Хэнкса. Актер коллекционирует печатные машинки начала XX века. Сегодня в его коллекции актера более 200 экспонатов, среди которых есть образцы с русскими и арабскими буквами. Говорят, что Хэнкс в каждую свою поездку берет с собой одну из машинок.
- MONATIK
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В одном из интервью украинский певец MONATIK признался, что собирает оригинальные игрушки, созданные по мотивам его любимых комиксов. Стоит отметить, что увлечение артисту обходится недешево. Игрушки стоят тысячи долларов.
- Элтон Джон
Британский певец Элтон Джон прославился на весь мир своей любовью к очкам, а точнее к ярким и необычным оправам. На свое хобби музыкант не жалеет огромных сумм денег.
- Потап
Украинский рэпер и продюсер обожает кепки. В его коллекции уже более 500 головных уборов разных цветов, с надписями и без, со стразами и заклепками.
- Николас Кейдж
Голливудский актер Николас Кейдж - большой фанат Супермена. Кинозвезда является обладателем самой дорогой коллекции вещей, посвященной супергерою из комиксов.
- Катя Бужинская
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Украинская певица Катя Бужинская коллекционирует различные предметы в форме сердца: украшения, парфюмы и статуэтки. Кроме того, исполнительница обожает покупать дорогие купальники. Самый дешевый пляжный наряд из коллекции Бужинской обошелся ей в полторы тысячи гривен. Катя не только помнит, сколько стоил каждый купальник, но и может рассказать, где и когда его приобрела.
- Арнольд Шварценеггер
«Железный Арни» создал у себя дома настоящий автопарк из автомобилей Hummer. Кроме того, в собственности актера есть настоящий танк.
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