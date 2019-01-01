Что коллекционируют звезды: ТОП-10 необычных хобби

Узнайте, какими коллекциями славятся Джонни Депп, MONATIK, Анжелина Джоли и Потап.

У знаменитостей, как и в обычных людей, тоже есть увлечения. Многие артисты прославились не только благодаря таланту, но и благодаря необычным коллекциям. Ivona предлагает узнать, что собирают украинские и зарубежные звезды.

Анжелина Джоли

Анджелина Джоли Getty images

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Голливудская актриса Анджелина Джоли еще с 12 лет начала коллекционировать боевые ножи. Поговаривают, что благодаря звездной маме, такое же хобби появилось и у ее сына Мэддокса.

Джонни Депп

Джонни Депп Getty images

Актер Джонни Депп прославился тем, что собирает «все на свете». У голливудского красавчика есть коллекция кукок Барби, гитар, фигурок клоунов, чучел животных, странных шляп и даже рисунков психопатов-убийц.

TAYANNA

TAYANNA instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица TAYANNA в каждое путешествие берет с собой диктофон, чтобы записывать звуки воды. У артистки уже собралась большая коллекция. В будущем она планирует выпустить «пластинку воспоминаний».

«Я коллекционирую звуки воды. Где бы я ни путешествовала и куда бы не ехала, если там есть какой-то водоем, море, река или озеро, я записываю эти звуки и подписываю: река в Яремче, озеро в Монтре…“, – поделилась в одном из интервью TAYANNA.

Том Хэнкс

Том Хэнкс Getty images

Необычное хобби есть и в обладателя «Оскара» Тома Хэнкса. Актер коллекционирует печатные машинки начала XX века. Сегодня в его коллекции актера более 200 экспонатов, среди которых есть образцы с русскими и арабскими буквами. Говорят, что Хэнкс в каждую свою поездку берет с собой одну из машинок.

MONATIK

MONATIK instagram.com/monatik_official

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В одном из интервью украинский певец MONATIK признался, что собирает оригинальные игрушки, созданные по мотивам его любимых комиксов. Стоит отметить, что увлечение артисту обходится недешево. Игрушки стоят тысячи долларов.

Элтон Джон

Элтон Джон Getty images

Британский певец Элтон Джон прославился на весь мир своей любовью к очкам, а точнее к ярким и необычным оправам. На свое хобби музыкант не жалеет огромных сумм денег.

Потап

Потап instagram.com/realpotap

Украинский рэпер и продюсер обожает кепки. В его коллекции уже более 500 головных уборов разных цветов, с надписями и без, со стразами и заклепками.

Николас Кейдж

Николас Кейдж Getty images

Голливудский актер Николас Кейдж - большой фанат Супермена. Кинозвезда является обладателем самой дорогой коллекции вещей, посвященной супергерою из комиксов.

Катя Бужинская

Катя Бужинская instagram.com/buzhynska

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Украинская певица Катя Бужинская коллекционирует различные предметы в форме сердца: украшения, парфюмы и статуэтки. Кроме того, исполнительница обожает покупать дорогие купальники. Самый дешевый пляжный наряд из коллекции Бужинской обошелся ей в полторы тысячи гривен. Катя не только помнит, сколько стоил каждый купальник, но и может рассказать, где и когда его приобрела.

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер Getty images

«Железный Арни» создал у себя дома настоящий автопарк из автомобилей Hummer. Кроме того, в собственности актера есть настоящий танк.

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