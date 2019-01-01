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Что коллекционируют звезды: ТОП-10 необычных хобби

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Узнайте, какими коллекциями славятся Джонни Депп, MONATIK, Анжелина Джоли и Потап.
Что коллекционируют звезды: ТОП-10 необычных хобби
Что коллекционируют звезды: ТОП-10 необычных хобби
Getty images

У знаменитостей, как и в обычных людей, тоже есть увлечения. Многие артисты прославились не только благодаря таланту, но и благодаря необычным коллекциям. Ivona предлагает узнать, что собирают украинские и зарубежные звезды.

  • Анжелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Getty images

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Голливудская актриса Анджелина Джоли еще с 12 лет начала коллекционировать боевые ножи. Поговаривают, что благодаря звездной маме, такое же хобби появилось и у ее сына Мэддокса.

  • Джонни Депп
Джонни Депп
Джонни Депп
Getty images

Актер Джонни Депп прославился тем, что собирает «все на свете». У голливудского красавчика есть коллекция кукок Барби, гитар, фигурок клоунов, чучел животных, странных шляп и даже рисунков психопатов-убийц.

  • TAYANNA
TAYANNA
TAYANNA
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица TAYANNA в каждое путешествие берет с собой диктофон, чтобы записывать звуки воды. У артистки уже собралась большая коллекция. В будущем она планирует выпустить «пластинку воспоминаний». 

«Я коллекционирую звуки воды. Где бы я ни путешествовала и куда бы не ехала, если там есть какой-то водоем, море, река или озеро, я записываю эти звуки и подписываю: река в Яремче, озеро в Монтре…“, – поделилась в одном из интервью TAYANNA.

  • Том Хэнкс
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Getty images

Необычное хобби есть и в обладателя «Оскара» Тома Хэнкса. Актер коллекционирует печатные машинки начала XX века. Сегодня в его коллекции актера более 200 экспонатов, среди которых есть образцы с русскими и арабскими буквами. Говорят, что Хэнкс в каждую свою поездку берет с собой одну из машинок.

  • MONATIK
MONATIK
MONATIK
instagram.com/monatik_official

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В одном из интервью украинский певец MONATIK признался, что собирает оригинальные игрушки, созданные по мотивам его любимых комиксов. Стоит отметить, что увлечение артисту обходится недешево. Игрушки стоят тысячи долларов.

  • Элтон Джон
Элтон Джон
Элтон Джон
Getty images

Британский певец Элтон Джон прославился на весь мир своей любовью к очкам, а точнее к ярким и необычным оправам. На свое хобби музыкант не жалеет огромных сумм денег.

  • Потап
Потап
Потап
instagram.com/realpotap

Украинский рэпер и продюсер обожает кепки. В его коллекции уже более 500 головных уборов разных цветов, с надписями и без, со стразами и заклепками.

  • Николас Кейдж
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Getty images

Голливудский актер Николас Кейдж - большой фанат Супермена. Кинозвезда является обладателем самой дорогой коллекции вещей, посвященной супергерою из комиксов.

  • Катя Бужинская
Катя Бужинская
Катя Бужинская
instagram.com/buzhynska

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Украинская певица Катя Бужинская коллекционирует различные предметы в форме сердца: украшения, парфюмы и статуэтки. Кроме того, исполнительница обожает покупать дорогие купальники. Самый дешевый пляжный наряд из коллекции Бужинской обошелся ей в полторы тысячи гривен. Катя не только помнит, сколько стоил каждый купальник, но и может рассказать, где и когда его приобрела.

  • Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Getty images

«Железный Арни» создал у себя дома настоящий автопарк из автомобилей Hummer. Кроме того, в собственности актера есть настоящий танк.

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Теги: коллекционирование, хобби звезд, Анджелина Джоли, Потап, Джонни Депп, Том Хэнкс
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Источник: ivonа bigmir)net

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