«Между нами не было доверия»: Джастин Бибер рассказал о первом годе брака с Хейли Болдуин

Певец Джастин Бибер признался, что поначалу его супружеская жизнь была действительно тяжелой.

Популярный канадский исполнитель Джастин Бибер впервые рассекретил, как прошел его первый год супружеской жизни. В интервью журналу GQ 27-летний артист высказался об отношениях со своей женой-моделью Хейли Бибер (в девичестве Болдуин).

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По словам Бибера, первый год брака дался ему и Хейли очень тяжело. Певец отметил, что между ними еще не было доверия. Оба боялись рассказывать друг другу о своих проблемах, чтобы не отпугнуть партнера.

«Первый год брака был для нас действительно тяжелым, потому что у нас было много психологических травм. Между нами просто отсутствовало доверие. Это когда ты очень не хочешь во всем признаться человеку, с которым находишься рядом, потому что боишься его реакции, при этом опасаешься отпугнуть партнера, рассказав ему об этом своем страхе», - рассказал Джастин.

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Бибер признался, что создание семьи является его истинным предназначением. Однако, мужчина добавил, что его супруга пока не готова к материнству. Также Джастин заявил, что только после свадьбы с Хейли он впервые почувствовал стабильность.

«Мы просто строим пару, семью, создаем наши собственные воспоминания. И это прекрасно, что у нас есть то, чего мы с нетерпением ждем. Раньше у меня не было никаких ожиданий от жизни. У меня не было второй половинки, мне некого было любить и некому излить душу», - поделился музыкант.

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