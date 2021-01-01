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Вкусно и полезно: Оля Полякова показала, как готовит ПП-блины со шпинатом

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Певица рассказала фанам, как приготовить ПП-блины со шпинатом под соусом бешамель.
Вкусно и полезно: Оля Полякова показала, как готовит блины со шпинатом
Вкусно и полезно: Оля Полякова показала, как готовит блины со шпинатом
instagram.com/polyakovamusic

Знаменитая украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова продолжает радовать поклонников рецептами вкусных блюд, которые помогут сохранить стройную фигуру.

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Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм артистка запостила видео, в котором показала процесс приготовления ПП-блинов со шпинатом под соусом бешамель.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тесто:

  • 3 яйца
  • 4 ст. л. муки
  • ¼ ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • Растительное масло (оливковое)
  • Молоко (добавляем на глаз) - 120 гр., тесто должно быть достаточно жидким

Начинка:

  • Листья шпината
  • 3 зубчика чеснока
  • Репчатый лук
  • Мускатный орех
  • Пармезан

Соус бешамель:

  • 2 ст. л. муки
  • 0,5 л. молока
  • 50 гр. сливочного масла
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Пармезан

 

  • соль и перец (по вкусу)

ПП-БЛИНЫ СО ШПИНАТОМ ПОД СОУСОМ БЕШАМЕЛЬ: КАК ПРИГОТОВИТЬ

  1. Сбиваем миксером яйца, муку, соль, сахар и молоко до однородной консистенции. Добавляем немного растительного масла и снова сбиваем. Тесто должно получится жидким.
  2. Жарим блины на сковороде. Они должны быть тоненькими, чтобы удобно было заворачивать в них начинку.

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    Для начинки в другой сковородке жарим на медленном огне до прозрачности мелко нарезанный лук и пропущенный через пресс чеснок. Добавляем крупно нарезанный шпинат и оставляем тушиться под крышкой. Периодически помешиваем и в конце добавляем натертый мускатный орех, соль и перец по вкусу.
  4. Сцеживаем жидкость со шпината и начиняем им блины.
  5. Для соуса бешамель в сотейнике растапливаем сливочное масло и добавляем растительное или оливковое. Просеиваем в кастрюлю муку и вливаем молоко, постоянно помешивая. Когда смесь закипит, добавляем в нее соль и варим еще 8-10 минут на медленном огне, не забываем помешивать.
  6. Наливаем немного соуса на дно формы для выпекания и выкладываем первый ряд блинов. Снова поливаем бешамелем и посыпаем натертым пармезаном.
  7. Ставим блины в духовку на 160 градусов и ждем пока, у блюда появится золотистая корочка.

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Теги: Оля Полякова, блины, блины со шпинатом, бешамель
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Источник: Ivonа bigmir)net

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