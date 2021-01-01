Вкусно и полезно: Оля Полякова показала, как готовит ПП-блины со шпинатом

Певица рассказала фанам, как приготовить ПП-блины со шпинатом под соусом бешамель.

Вкусно и полезно: Оля Полякова показала, как готовит блины со шпинатом instagram.com/polyakovamusic

Знаменитая украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова продолжает радовать поклонников рецептами вкусных блюд, которые помогут сохранить стройную фигуру.

Читай также: Что приготовить из весенней зелени?

Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм артистка запостила видео, в котором показала процесс приготовления ПП-блинов со шпинатом под соусом бешамель.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тесто:

3 яйца

4 ст. л. муки

¼ ч. л. соли

1 ст. л. сахара

Растительное масло (оливковое)

Молоко (добавляем на глаз) - 120 гр., тесто должно быть достаточно жидким

Начинка:

Листья шпината

3 зубчика чеснока

Репчатый лук

Мускатный орех

Пармезан

Соус бешамель:

2 ст. л. муки

0,5 л. молока

50 гр. сливочного масла

2 ст. л. растительного масла

Пармезан

соль и перец (по вкусу)

ПП-БЛИНЫ СО ШПИНАТОМ ПОД СОУСОМ БЕШАМЕЛЬ: КАК ПРИГОТОВИТЬ

Сбиваем миксером яйца, муку, соль, сахар и молоко до однородной консистенции. Добавляем немного растительного масла и снова сбиваем. Тесто должно получится жидким. Жарим блины на сковороде. Они должны быть тоненькими, чтобы удобно было заворачивать в них начинку. Читай также: Маколей Калкин, Эмма Стоун и другие звезды, которые впервые стали родителями Для начинки в другой сковородке жарим на медленном огне до прозрачности мелко нарезанный лук и пропущенный через пресс чеснок. Добавляем крупно нарезанный шпинат и оставляем тушиться под крышкой. Периодически помешиваем и в конце добавляем натертый мускатный орех, соль и перец по вкусу. Сцеживаем жидкость со шпината и начиняем им блины. Для соуса бешамель в сотейнике растапливаем сливочное масло и добавляем растительное или оливковое. Просеиваем в кастрюлю муку и вливаем молоко, постоянно помешивая. Когда смесь закипит, добавляем в нее соль и варим еще 8-10 минут на медленном огне, не забываем помешивать. Наливаем немного соуса на дно формы для выпекания и выкладываем первый ряд блинов. Снова поливаем бешамелем и посыпаем натертым пармезаном. Ставим блины в духовку на 160 градусов и ждем пока, у блюда появится золотистая корочка.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: