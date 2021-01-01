Вкусно и полезно: Оля Полякова показала, как готовит ПП-блины со шпинатом
Певица рассказала фанам, как приготовить ПП-блины со шпинатом под соусом бешамель.
Знаменитая украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова продолжает радовать поклонников рецептами вкусных блюд, которые помогут сохранить стройную фигуру.
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Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм артистка запостила видео, в котором показала процесс приготовления ПП-блинов со шпинатом под соусом бешамель.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто:
- 3 яйца
- 4 ст. л. муки
- ¼ ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- Растительное масло (оливковое)
- Молоко (добавляем на глаз) - 120 гр., тесто должно быть достаточно жидким
Начинка:
- Листья шпината
- 3 зубчика чеснока
- Репчатый лук
- Мускатный орех
- Пармезан
Соус бешамель:
- 2 ст. л. муки
- 0,5 л. молока
- 50 гр. сливочного масла
- 2 ст. л. растительного масла
- Пармезан
- соль и перец (по вкусу)
ПП-БЛИНЫ СО ШПИНАТОМ ПОД СОУСОМ БЕШАМЕЛЬ: КАК ПРИГОТОВИТЬ
- Сбиваем миксером яйца, муку, соль, сахар и молоко до однородной консистенции. Добавляем немного растительного масла и снова сбиваем. Тесто должно получится жидким.
- Жарим блины на сковороде. Они должны быть тоненькими, чтобы удобно было заворачивать в них начинку.
Читай также: Маколей Калкин, Эмма Стоун и другие звезды, которые впервые стали родителямиДля начинки в другой сковородке жарим на медленном огне до прозрачности мелко нарезанный лук и пропущенный через пресс чеснок. Добавляем крупно нарезанный шпинат и оставляем тушиться под крышкой. Периодически помешиваем и в конце добавляем натертый мускатный орех, соль и перец по вкусу.
- Сцеживаем жидкость со шпината и начиняем им блины.
- Для соуса бешамель в сотейнике растапливаем сливочное масло и добавляем растительное или оливковое. Просеиваем в кастрюлю муку и вливаем молоко, постоянно помешивая. Когда смесь закипит, добавляем в нее соль и варим еще 8-10 минут на медленном огне, не забываем помешивать.
- Наливаем немного соуса на дно формы для выпекания и выкладываем первый ряд блинов. Снова поливаем бешамелем и посыпаем натертым пармезаном.
- Ставим блины в духовку на 160 градусов и ждем пока, у блюда появится золотистая корочка.
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