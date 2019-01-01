ТОП-10 знаменитостей, которые преуспели в бизнесе

Узнайте, кто из знаменитостей занимается предпринимательской деятельностью.

Несмотря на загруженный график на основной работе, многие известные музыканты и актеры находят время, чтобы заняться любимым делом. Иногда хобби перерастает в успешный бизнес. Ivona предлагает узнать, кто из украинских и зарубежных знаменитостей пробовал себя в роли предпринимателей.

Тина Кароль

Три года назад Тина Кароль презентовала свою именную красную помаду. А в прошлом году она стала первой украинской артисткой, которая выпустила собственные духи. Также Тина открыла интернет-магазин, где можно найти фирменную обувь, шелковые платки, знаменитые колготки с надписью «Скандал», восковые свечи и даже защитные маски.

Джессика Альба

Актриса Джессика Альба забросила кинокарьеру, чтобы заниматься бизнесом. После рождения второй дочери звезда начала больше интересоваться вопросами экологии. Так, в 2012 году она открыла производство безопасных экоподгузников для детей. Позже в ассортименте ее компании The Honest Company появились органические бытовые товары и средства гигиены для всей семьи. Альба даже однажды получила от журнала Forbes титул «самой богатой женщины Америки, которая добилась всего сама».

Оля Полякова

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Украинская певица Оля Полякова запустила свой бренд косметики. В первую коллекцию вошли: тушь для ресниц, тени и подводка для глаз, а также парфюмированная вода «Королева ночи». Кроме того, ранее артистка выпускала под своим именем чулки, шоколадные конфеты и даже шампанское.

Брэд Питт

Около 10 лет назад голливудский актер Брэд Питт осуществил свою давнюю мечту. Кинозвезда занялся производством мебели, а помог ему в этом дизайнер Франк Полларо. В коллекции Pitt-Pollaro можно увидеть барные стулья, обеденные столы, кресла и мебель для спальни.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

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В одном из интервью Екатерина Кухар призналась, что обожает привозит из мировых гастролей различные свечи. Поэтому ее муж Александр Стоянов решил организовать собственный бизнес по изготовлению свечей.

«Он сам это делает. Дома надевает фартук, это такой процесс, он завораживает, как в каком-то гипнозе наблюдаю за всем этим. Что-то заливает, вытирает, перемешивает, нюхает. Мне кажется, что я могу на это смотреть вечно», — поделилась Кухар.

Кроме того, у супругов есть бренд ART OF SELFLOVE по производству балетной одежды и пижам.

Сара Джессика Паркер

Звезда сериала «Секс и город» является успешной предпринимательницей в сфере производства обуви, аксессуаров и парфюмерии. Актриса признается, что ее бренд SJP не имеет никакого отношения к высокой моде. По словам Паркер, она ориентируется на средний класс.

Риз Уизерспун

Голливудская актриса Риз Уизерспун основала собственный продюсерский центр Type A Films, который в 2012 году объединился с компанией продюсера Бруны Папандрея Bruna Papandrea’s Make Movies. Новая компания получила название Pacific Standard. Спустя 4 года Риз получила полный контроль над компанией. Позже она вместе с Otter Media создала мультимедийную компанию Hello Sunshine, частью которой стала Pacific Standard. Отметим, что в Pacific Standard Films в основном работают только женщины. Среди известных фильмов и сериалов компании – «Большая маленькая ложь», «Исчезнувшая», «И повсюду тлеют пожары», «Дикая» и «Утреннее шоу».

Вера Брежнева

Бывшая участница «ВИА Гры» занимается не только собственной линией обуви и косметическим брендом VERA. Оказывается, Брежнева является одной из основательниц агентства по организации свадеб «V.A. DAY».

Дрю Берримор

Актриса выпустила собственную линию декоративной косметики «Flower Beauty». Также она занимается виноделием. Напитки продаются под брендом Barrymore Wines.

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