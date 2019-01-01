«Что может быть дороже?»: Монатик показал сыновей в стильных нарядах
Мегапопулярный украинский певец, продюсер и наставник вокального шоу «Голос країни» Дмитрий Монатик (MONATIK) очаровал подписчиков новой фотографией с подросшими сыновьями.
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Так, в своем профиле в Инстаграм звездный папа обнародовал еще один кадр из фотосессии для журнала L'Officiel. На нем Монатик в черном костюме и трендовой шляпе с брошкой с улыбкой смотрит на 5-летнего Даниила и 4-летнего Платона. Мальчики, как и их отец, примеряли стильные головные уборы. Они были одеты в белые футболки, черные шорты и лакированные ботинки.
«Как же так, их заслужил я?
Кому там так услужил я?
До той самой дрожи по коже...
Что может быть дороже..?», - подписал трогательное фото Дмитрий.
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