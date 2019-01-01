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Маколей Калкин, Эмма Стоун и другие звезды, которые впервые стали родителями

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Узнайте, у каких звездных пар в начале 2021 года родился первенец.
Маколей Калкин, Эмма Стоун и другие звезды, которые впервые стали родителями
Маколей Калкин, Эмма Стоун и другие звезды, которые впервые стали родителями
Getty images

В понедельник, 12 апреля, вышло эксклюзивное интервью звезды фильмов «Один дома» Маколея Калкина для журнала Esquire, в котором он объявил, что впервые стал отцом.

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40-летний актер сообщил, что его девушка Бренда Сонг подарила ему сына. Малыш появился на свет еще 5 апреля, однако пара решила объявить об этом спустя неделю. Калкин назвал сына Дакотой в честь своей сестры, которая погибла в 2008 году.

Ivona предлагает вспомнить, кто еще из украинских и зарубежных знаменитостей впервые стали родителями в начале 2021 года.

Принцесса Евгения

9 февраля у королевы Елизаветы II родился девятый правнук. 30-летняя принцесса Евгения и ее 34-летний муж бизнесмен Джек Бруксбэнк стали родителями мальчика. Малыш получил имя Август Филипп Хоук.

Эмма Стоун

13 марта Эмма Стоун родила дочь от режиссера Дейва Маккери, с которым объявила о помолвке в декабре 2019 года. Пара тщательно скрывает малышку от назойливых папарацци.

Василиса Фролова

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Известная украинская ведущая, фотомодель и актриса Василиса Фролова впервые стала мамой в 43 года. 7 марта у телезвезды и ее возлюбленного, продюсера Дмитрия Котеленца, родился сын Родион.

Эмили Ратаковски

8 марта американская модель Эмили Ратаковски подарила мужу Себастьяну Бир-Маккларду сына. Мальчик получил имя Сильвестр Аполлон.

Лесли Роуз и Кит Харингтон

В начале 2021 года впервые родителями также стали звезды «Игры престолов» Лесли Роуз и Кит Харингтон. Пара пока держит в тайне имя первенца и точную дату рождения. Однако, СМИ удалось узнать, что у супругов родился сын.

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Теги: Маколей Калкин, Эмма Стоун, принцесса Евгения, Василиса Фролова, Эмили Ратаковски, Роуз Лесли, Кит Харингтон
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Источник: ivonа bigmir)net

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