Узнайте, у каких звездных пар в начале 2021 года родился первенец.

Маколей Калкин, Эмма Стоун и другие звезды, которые впервые стали родителями Getty images

В понедельник, 12 апреля, вышло эксклюзивное интервью звезды фильмов «Один дома» Маколея Калкина для журнала Esquire, в котором он объявил, что впервые стал отцом.

Читай также: «Единственное совместное фото»: Вера Брежнева показала дочерей

40-летний актер сообщил, что его девушка Бренда Сонг подарила ему сына. Малыш появился на свет еще 5 апреля, однако пара решила объявить об этом спустя неделю. Калкин назвал сына Дакотой в честь своей сестры, которая погибла в 2008 году.

Ivona предлагает вспомнить, кто еще из украинских и зарубежных знаменитостей впервые стали родителями в начале 2021 года.

Принцесса Евгения

9 февраля у королевы Елизаветы II родился девятый правнук. 30-летняя принцесса Евгения и ее 34-летний муж бизнесмен Джек Бруксбэнк стали родителями мальчика. Малыш получил имя Август Филипп Хоук.

Эмма Стоун

13 марта Эмма Стоун родила дочь от режиссера Дейва Маккери, с которым объявила о помолвке в декабре 2019 года. Пара тщательно скрывает малышку от назойливых папарацци.

Василиса Фролова

Читай также: «Прекрасная и талантливая»: Генри Кавилл представил новую девушку

Известная украинская ведущая, фотомодель и актриса Василиса Фролова впервые стала мамой в 43 года. 7 марта у телезвезды и ее возлюбленного, продюсера Дмитрия Котеленца, родился сын Родион.

Эмили Ратаковски

8 марта американская модель Эмили Ратаковски подарила мужу Себастьяну Бир-Маккларду сына. Мальчик получил имя Сильвестр Аполлон.

Лесли Роуз и Кит Харингтон

В начале 2021 года впервые родителями также стали звезды «Игры престолов» Лесли Роуз и Кит Харингтон. Пара пока держит в тайне имя первенца и точную дату рождения. Однако, СМИ удалось узнать, что у супругов родился сын.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.