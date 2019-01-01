Кэтрин Зета-Джонс рассекретила, как ей удается выглядеть моложе своих лет
Знаменитая британская актриса Кэтрин Зета-Джонс, которая получила «Оскар» за роль в фильме «Чикаго», в интервью изданию Wall Street Journal призналась, что соблюдает строгую диету.
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По словам 51-летней кинозвезды, она придерживается принципов концепции «настоящей еды», чтобы ее фигура выглядела так же, как и 20 лет назад. Так, Зета-Джонс употребляет только натуральные и необработанные продукты без каких-либо вкусовых добавок.
Также супруга голливудского актера Майкла Дугласа рассекретила, что ради стройности и красоты полностью исключила из своего рациона сладости. Кэтрин добавила, что в старости мечтает объедаться десертами.
«Я ем только натуральную еду, потому что мне приходится это делать. В действительности я мечтаю есть только десерты. Когда я состарюсь, мне придется принимать много витаминов, потому что планирую питаться одними только десертами до конца своей жизни», – поделилась Зета-Джонс.
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