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Екатерина Кухар показала, как держит себя в форме на карантине

Комментариев: 3
Судья «Танцев со звездами» Екатерина Кухар сняла на видео свою домашнюю тренировку.
Екатерина Кухар показала, как держит себя в форме на карантине
Екатерина Кухар показала, как держит себя в форме на карантине
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Знаменитая украинская балерина, судья проекта «Танцы со звездами», а с недавних пор еще и директор Киевского государственного хореографического училища, Екатерина Кухар решила ответить на самый популярный вопрос подписчиков.

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На своей странице в Инстаграм Народная артистка Украины призналась, что многие в личных сообщениях спрашивают, как ей удается держат себя в прекрасной форме во время карантина.

«Годы тренировок не оставляют балетное тело в покое, только дай себе перерыв 1-3 дня и мышцы испытывают «ломку». Я тот человек, который без тренировок чувствует себя некомфортно и долгий перерыв заставляет мои мышцы чувствовать себя «киселем», а мне всегда хочется владеть ими и быть в тонусе», - призналась Кухар.

Екатерина написала, что на домашних тренировках делает упражнения для закачки стоп и ягодичных мышц, также звезда занимается стретчингом и крутит хулахуп. Список упражнений звезда дополнила видеоинструкцией.

Хулахуп (2-ое видео в карусели).

Для плоского живота и точёной талии я кручу хулахуп 15-20 минут. После родов я вращала его 2-3 раза в день, но сейчас советую делать это утром до завтрака. Лучше выбрать инструмент весом около 1 кг и с резиновыми шипами.

Гантели. (3-4 видео в карусели).

В третьем видео я запрокидываю руки за голову со шриланскими гантелями. Прорабатывая ту часть мышц, которая не так легко даётся женщинам. Это упражнение классно подтягивает мышцы рук. В четвёртом видео вы увидите вращательные движения с гантелями. Это упражнение мне когда-то показал спортивный врач — прокачка слабых суставов запястья. Если вы вдруг знаете, что такое гигромы, тогда с этим упражнением вы о них забудете.

Спина и закачка ягодичных мышц.

Всегда и никогда не забываю про эти части тела. В актуальном есть запись моей тренировки, где вы можете посмотреть весь комплекс.

Закачка стоп обязательна для артистов балета.

Если пролистаете ленту вниз до начала карантина, сможете посмотреть мою гимнастику для стоп.

И, конечно же, стретчинг.

На правый, левый, поперечный шпагаты. После каждой тренировки. Помимо того, что растяжка поможет вам избежать сильной крепатуры, так и приятным бонусом будет то, что вы научитесь владеть своим телом и повысите уровень своей сексуальности.

Листайте карусель, чтобы просмотреть все видео:

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Теги: Екатерина Кухар, домашние тренировки
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  13.04.2021, 13:36
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гость
С её сколиозом крутить обруч - это пи здец полный.
гость  (аноним)  13.04.2021, 13:34
Оценка:  0
гость
Она хоть знает за счёт чего получается талия после обруча ? Кишки сдавливаются книзу, компрессия мочевого пузыря, отхождение стенки влагалища, со временем подсыкать будет в трусы. Пускай спросит у тех кто крутил его в 70х, чем они закончили.
гость  (аноним)  13.04.2021, 13:28
Оценка:  0
гость
Она тупо верит в то что у неё красивая фигура ))) и в то что она молодо выглядит )))) Эта курица выглядит на 45лет.
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