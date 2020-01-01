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Экс-"Холостячка" Ксения Мишина снялась в эффектном платье с обнаженной спиной

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Актриса Ксения Мишина поразила поклонников нежным образом.
Экс-"Холостячка" Ксения Мишина снялась в эффектном платье с обнаженной спиной
Экс-"Холостячка" Ксения Мишина снялась в эффектном платье с обнаженной спиной
instagram.com/misha.k.ua

Популярная украинская актриса, участница первого сезона реалити-проекта “Холостячка“ и победительница шоу “Танці з зірками 2019“, Ксения Мишина очаровала подписчиков женственным образом.

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На своей странице в Инстаграм 31-летняя телезвезда обнародовала кадр из новой фотосессии. На свежем снимке Мишина позировала в серо-голубом платье с пышной юбкой и с обнаженной спиной. Свой образ артистка дополнила серьгами-гвоздиками, макияжем смоки-айс и распущенными волосами.

В описании к фотографии Ксения объявила о готовности нового проекта. Актриса вместе с мотивационным оратором Валерией Ольховской будет проводит курс по самореализации.

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Теги: Ксения Мишина
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Источник: Ivona

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