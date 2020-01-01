Певица MamaRika продемонстрировала фигуру в топе и лосинах.

MamaRika в обтягивающем наряде показала, как готовится к пляжному сезону instagram.com/mamarika_official

Известная исполнительница, выпускница украинской “Фабрики звезд 3“ и звезда юмористического сериала “Однажды в Одессе“ MamaRika похвасталась перед фанами отличной фигурой в обтягивающем наряде.

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На своей странице в Инстаграм 31-летняя певица рассказала, что уже начала подготовку к пляжному сезону. Сейчас она активно занимается йогой и фитнесом. MamaRika обнародовала два снимка, где позировала на синем коврике для йоги в коротком белом топе и розовых лосинах. Девушка продемонстрировала на камеру подтянутое тело и засветила татуировки.

“День почався з усвідомлення, що до пляжного сезону лишається зовсім трохА, саме тому Мамка серйозно вривається в великий спорт💪😂 В моєму випадку це фітнес + йога“, - написала артистка.

MamaRika в обтягивающем наряде показала, как готовится к пляжному сезону instagram.com/mamarika_official

MamaRika в обтягивающем наряде показала, как готовится к пляжному сезону instagram.com/mamarika_official

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