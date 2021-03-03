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Неожиданно: Никита Добрынин стал ведущим российского "Холостяка"

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Главный герой 9 сезона украинского "Холостяка" Никита Добрынин появится в российской версии проекта в качестве ведущего.
Неожиданно: Никита Добрынин стал ведущим российского "Холостяка"
Неожиданно: Никита Добрынин стал ведущим российского "Холостяка"
instagram.com/nikitadobrynin

Несколько дней назад в Сети появились слухи о том, что украинский ведущий Никита Добрынин, который участвовал в 9 сезоне “Холостяка“, засветился на съемочной площадке российской версии проекта. В Инстаграм слили фото, где Никита позировал в компании главного героя, рэпера Тимати и креативного продюсера телеканала ТНТ Армена Оганяна.

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А 2 марта появилось официальное подтверждение информации. Так, на официальной странице российского “Холостяка“ в Инстаграм были опубликованы первые кадры с Добрыниным со съемок первого выпуска. А в описании к снимках сообщалось, что Никита стал ведущим проекта. 

“Известный украинский шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин смог найти свою любовь в украинской версии шоу “Холостяк“, а в новом сезоне проекта на ТНТ, поделится своим опытом с Тимати“, - говорится в публикации.

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Теги: Никита Добрынин, Холостяк
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Источник: Ivona

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Комментариев (1)
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