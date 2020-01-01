«Ржу не могу»: MamaRika рассмешила фанатов сексуальным танцем
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Популярная исполнительница MamaRika на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в коротеньком платье-рубашке с принтом огня и ботфортах. Волосы артистка собрала в высокий пучок, сделала выразительный макияж и надела блестящие серьги. В эффектном образе звезда игривой походкой приблизилась к мужу, чтобы станцевать ему тверк, но, когда девушка начала двигать бедрами, то у нее якобы «схватило» спину и танец завершился.
Под публикацией MamaRika написала так:
«Весна прийшла...
Коли рішила станцювати мужу тверк після зимової сплячки!🙈»
Поклонникам понравился забавный видеоролик MamaRika, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Видео-огонь! Очень жизненное».
«Вы сделали мой вечер».
«Ну вы как всегда огонь».
«100 раз пересмотрела! Ржу не могу».
«Ахаха, круто как всегда».
«Очень смешно».
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