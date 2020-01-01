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«Ржу не могу»: MamaRika рассмешила фанатов сексуальным танцем

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Украинская певица MamaRika поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

MamaRika рассмешила фанатов сексуальным танцем
MamaRika рассмешила фанатов сексуальным танцем
instagram.com/mamarika_official

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Популярная исполнительница MamaRika на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в коротеньком платье-рубашке с принтом огня и ботфортах. Волосы артистка собрала в высокий пучок, сделала выразительный макияж и надела блестящие серьги. В эффектном образе звезда игривой походкой приблизилась к мужу, чтобы станцевать ему тверк, но, когда девушка начала двигать бедрами, то у нее якобы «схватило» спину и танец завершился.

Под публикацией MamaRika написала так:

«Весна прийшла...
Коли рішила станцювати мужу тверк після зимової сплячки!🙈»

Поклонникам понравился забавный видеоролик MamaRika, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Видео-огонь! Очень жизненное».

«Вы сделали мой вечер».

«Ну вы как всегда огонь».

«100 раз пересмотрела! Ржу не могу».

«Ахаха, круто как всегда».

«Очень смешно».

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Источник: ivonа bigmir)net

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