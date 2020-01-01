MamaRika похвасталась стройной фигурой в купальнике
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Популярная исполнительница MamaRika на своей странице в Инстаграм опубликовала серию летних фото. На кадре знаменитость запечатлена на лежаке в ярком слитном купальнике с пикантной шнуровкой по бокам. Соблазнительный наряд подчеркивает стройную фигуру артистки, выделяя ее длинные ножки и тонкую талию. Девушка собрала волосы в высокий пучок и надела солнцезащитные очки. А в руках звезда держит милого щенка.
Под публикацией MamaRika призналась, что скучает по теплому времени года:
«Наткнулася на літні фоточки з нашого київського будинку,і мене просто накрило...Як же хочеться вже тепла!😫Думали хоча б в Одесі заникатися від холодів,але і тут дике дубео вперше за 6 років...»
Поклонники восхитились внешним видом MamaRika, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Обожаю тебя».
«Такая красивая».
«Супер!»
«Красавица».
«Просто огонь».
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