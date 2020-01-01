Украинская певица MamaRika поделилась с подписчиками архивными снимками.

MamaRika похвасталась стройной фигурой в купальнике instagram.com/mamarika_official

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Популярная исполнительница MamaRika на своей странице в Инстаграм опубликовала серию летних фото. На кадре знаменитость запечатлена на лежаке в ярком слитном купальнике с пикантной шнуровкой по бокам. Соблазнительный наряд подчеркивает стройную фигуру артистки, выделяя ее длинные ножки и тонкую талию. Девушка собрала волосы в высокий пучок и надела солнцезащитные очки. А в руках звезда держит милого щенка.

Под публикацией MamaRika призналась, что скучает по теплому времени года:

«Наткнулася на літні фоточки з нашого київського будинку,і мене просто накрило...Як же хочеться вже тепла!😫Думали хоча б в Одесі заникатися від холодів,але і тут дике дубео вперше за 6 років...»

Поклонники восхитились внешним видом MamaRika, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Обожаю тебя». «Такая красивая». «Супер!» «Красавица». «Просто огонь».

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