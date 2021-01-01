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Официально: Организаторы "Евровидения 2021" объявили, как пройдет конкурс

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Конкурс "Евровидение 2021" будет проведен по новым правилам.
Официально: Организаторы "Евровидения 2021" объявили, как пройдет конкурс
Официально: Организаторы "Евровидения 2021" объявили, как пройдет конкурс
instagram.com/eurovision

Организаторы “Евровидения“ приняли окончательное решение по поводу того, в каком режиме пройдет песенный конкурс в этом году. Так, на официальном сайте музыкального мероприятия сообщили, что конкурс все таки состоится 18-22 мая в нидерландском Роттердаме, однако будут введены новые правила из-за коронавируса.

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Участникам “Евровидения 2021“, в том числе и украинской группе “Go_A“, до вылета в Нидерланды нужно соблюдать пятидневный карантин, а после перелета предъявить отрицательный результат теста на COVID-19.

Все члены делегаций стран-участниц могут покидать отель только в случае репетиции или организационного мероприятия. Рядом с Ahoy Arena в специальном помещении будут проходить регулярные тестирования организаторов, артистов и работников СМИ на наличие коронавируса.

Отмечается, что количество человек в каждой делегации было сокращено. Количество журналистов, которые могут присутствовать на мероприятии, также будет ограничено до 500, а еще 1000 человек смогут освещать шоу в новом онлайн-пресс-центре. Решение о том, смогут ли зрители присутствовать на шоу, будет принято позже. 

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Теги: Евровидение 2021
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Источник: Ivona

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