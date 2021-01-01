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"Евровидение 2021": С какой песней Go_A представит Украину

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Жюри выбрало песню, с которой Go_A выступит на "Евровидении 2020". В Роттердаме группа исполнит трек "Шум".
"Евровидение 2021": С какой песней Go_A представит Украину
"Евровидение 2021": С какой песней Go_A представит Украину
instagram.com/eurovision

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Несколько дней назад стало известно, что жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, выбрали песню группы Go_A для “Евровидения 2021“. Группа представила судьям три трека -  “Шум“, “Рано“ и “Церковка“, с которых одна стала конкурсной композицией.

А сегодня, 4 февраля, было официально объявлено, что Go_A выступит в Роттердаме с песней “Шум“. Об этом сообщается на страницах в соцсетях самой группы, “Суспільного“ и “Евровидения“. Отметим, что трек “Шум“ и клип на него Go_A презентовали еще в прошлом месяце. Однако, окончательную версию для песенного конкурса мы услышим только в марте.

Слушайте онлайн песню “Шум“ группы Go_A:

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Теги: Евровидение 2021, Go_A
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Источник: ivonа bigmir)net

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