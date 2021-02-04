В Сеть слили архивное видео, где Потап зовет замуж Каменских

Узнайте, как рэпер Потап сделал предложение Насти Каменских.

В мае 2021 года звездные супруги, артисты Настя Каменских и Потап отпразднуют вторую годовщину со дня пышной свадебной церемонии под Киевом. Но это была не первая свадьба влюбленных. 3 года назад они поженились в Лас-Вегасе.

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Пара часто публикует совместные романтические кадры. Однако о том, как состоялась их помолвка, знают единицы. Но 4 февраля в Сеть слили эксклюзивное видео, где запечатлен момент, когда Потап просит Каменских выйти за него замуж. В ролике, опубликованном на ютуб-канале издания theLime, можно увидеть, как рэпер преподносит любимой кольцо и букет белых цветов на стройке их особняка.

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