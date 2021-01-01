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"Евровидение 2021": В каком полуфинале выступит Украина

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Организаторы "Евровидения 2021" решили отказаться от жеребьевки полуфиналов.
"Евровидение 2021": В каком полуфинале выступит Украина
"Евровидение 2021": В каком полуфинале выступит Украина
instagram.com/eurovision

Организаторы “Евровидение 2021“ не будут проводит жеребьевку стран-участниц по полуфиналах. Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса.

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В публикации отмечается, что создатели “Евровидения“ решили оставить в силе прошлогоднее распределение участников по полуфиналах так, как в 2021 году примут участие те же страны. Отмечается, что такое решение было принято для удобства зрителей, которые купили билеты на полуфиналы с участием конкретных стран.

Украина выступит 18 мая в первом полуфинале с представителями Германии, Италии, Нидерландов, Северной Македонии, Беларуси, Литвы, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии, России, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Румынии и Бельгии.

"Евровидение 2021": В каком полуфинале выступит Украина
instagram.com/eurovision

Во втором полуфинале 20 мая примут участие такие страны: Франция, Испания, Великобритания, Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Дания, Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия, Грузия, Португалия и Албания.

"Евровидение 2021": Второй полуфинал
instagram.com/eurovision

Напомним, что в Украине не будут проводить Нацотбор на “Евровидение“ в 2021 году. Представителем нашей страны станет победитель прошлогоднего отбора - группа Go_A.

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Теги: Евровидение 2021
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Источник: Ivonа bigmir)net

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