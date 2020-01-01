Актриса Ксения Мишина поделилась пляжными фото.

Украинская актриса, главная героиня первого сезона “Холостячки“ и победительница “Танців з зірками 2019“, Ксения Мишина поделилась не опубликованными ранее кадрами с отдыха в Доминиканской Республике.

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На своей странице в Инстаграм 31-летняя звезда разместила два пляжные снимки, где она сидит на песке в раздельном купальнике с шахматным принтом, светлой шляпе и солнцезащитных очках.

Пикантные фото Ксения дополнила философским текстом на тему, возможно ли человеку сделать себя на 100% самому.

Я НЕ СДЕЛАЛА СЕБЯ САМА. Что значит сделала себя сама? А как быть со всеми теми отпечатками, которые остались на нас, наших жизнях от других. От всех тех, кто попадался на нашем пути. Кто-то советовал, кто-то верил в нас и поддерживал. Кто-то не верил и смеялся и тем самым закалил наше желание стать ещё лучше. Как же все те люди, которые когда-то учили нас, написали книги, которые изменили нас, как все те личности, которые вдохновили нас своим путём? С одной стороны, каждый раз ведь это мы принимаем решение, что делать дальше. Обратиться ли за помощью или барахтаться самому. Но мы не сами, мы же как единый организм, люди: и ныне живущие и те, кого нет уже тысячи лет, но из книг, гласящих нам мудрость. Мы все едины и в этом я считаю самый главный секрет. Не отделяться, а благодарить. Да, я много раз оказывалась наедине с обстоятельствами, когда нужно было быть сильной и самостоятельной. Но и тысячи раз рядом были другие люди, которые в той или иной форме оставили свои отпечатки на мне, моем успехе, моей карьере, а кто-то и шрамы на моем сердце. Но я искренне благодарю и ценю каждого, ведь лучше быть просто счастливым и благодарным, чем быть на 💯 self-made“, - написала Мишина.

Ксения Мишина сверкнула стройной фигурой в купальнике instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина сверкнула стройной фигурой в купальнике instagram.com/misha.k.ua

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