Узнайте, как изменилась внешность звезды "Спіймати Кайдаша" Тараса Цымбалюка за последние 11 лет.

"Узнали парня?": В Сети показали, как Тарас Цымбалюк выглядел 11 лет назад instagram.com/taras.tsymbaliuk/

В Сети показали, как украинский актер, экс-участник “Танців з зірками 2020“, звезда сериалов “Крепостная“ и “Спіймати Кайдаша“, Тарас Цымбалюк изменился за 11 лет.

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Так, на официальной странице программы “Зіркове життя“ в Инстаграм появился коллаж из двух фотографий артиста. Первый кадр был сделан в 2010 году. На снимке Тараса совсем не узнать. 20-летний худой парень запечатлен в джинсах и серой футболке в полоску.

На втором современном кадре 31-летний обнаженный актер продемонстрировал на камеру рельефные мышцы и стальной пресс.

“Одразу помітно, що період між 2010 та 2021 роками був для зірки продуктивним. Окрім того, що Тарас Цимбалюк змінився зовні, став одним із найпопулярніших акторів України. Друзі, а ви б упізнали хлопця зліва без підказки?“, - говорится в публикации.

В Сети показали, как Тарас Цымбалюк выглядел 11 лет назад instagram.com/zirkovyi_shlyah

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