Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Узнали парня?": В Сети показали, как Тарас Цымбалюк выглядел 11 лет назад

Комментариев: 0
Узнайте, как изменилась внешность звезды "Спіймати Кайдаша" Тараса Цымбалюка за последние 11 лет.
"Узнали парня?": В Сети показали, как Тарас Цымбалюк выглядел 11 лет назад
"Узнали парня?": В Сети показали, как Тарас Цымбалюк выглядел 11 лет назад
instagram.com/taras.tsymbaliuk/

В Сети показали, как украинский актер, экс-участник “Танців з зірками 2020“, звезда сериалов “Крепостная“ и “Спіймати Кайдаша“, Тарас Цымбалюк изменился за 11 лет.

Читай также: Обнаженная TAYANNA показала, как закаляется в проруби

Так, на официальной странице программы “Зіркове життя“ в Инстаграм появился коллаж из двух фотографий артиста. Первый кадр был сделан в 2010 году. На снимке Тараса совсем не узнать. 20-летний худой парень запечатлен в джинсах и серой футболке в полоску. 

На втором современном кадре 31-летний обнаженный актер продемонстрировал на камеру рельефные мышцы и стальной пресс.

“Одразу помітно, що період між 2010 та 2021 роками був для зірки продуктивним. Окрім того, що Тарас Цимбалюк змінився зовні, став одним із найпопулярніших акторів України. Друзі, а ви б упізнали хлопця зліва без підказки?“, - говорится в публикации.

В Сети показали, как Тарас Цымбалюк выглядел 11 лет назад
В Сети показали, как Тарас Цымбалюк выглядел 11 лет назад
instagram.com/zirkovyi_shlyah

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Тарас Цымбалюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь