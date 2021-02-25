Обнаженная TAYANNA показала, как закаляется в проруби
Украинская исполнительница, неоднократная участница Нацотбора на “Евровидение“ и экс-солистка группы “Горячий шоколад“, Татьяна Решетняк, которая сейчас выступает под сценическим именем TAYANNA, порадовала поклонников пикантными кадрами.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 36-летняя артистка, показала два коротких ролика, где она запечатлена обнаженной. В видео можно увидеть, как TAYANNA ныряет в прорубь на фоне восхода солнца. Сначала певица позировала спиной к камере, а позже развернулась к фотографу, прикрывая руками голую грудь.
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