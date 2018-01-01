Елена Кравец показала редкие семейные фото по случаю 18-летия дочери

24 февраля старшая дочь Елены Кравец, Мария отметила день рождения.

Известная украинская актриса, звезда “Студии Квартал 95“ и бывшая участница проекта “Танці з зірками 2019“, Елена Кравец поделилась в соцсети редкими фотографиями из семейного альбома.

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В своем профиле в Инстаграм 44-летняя артистка опубликовала трогательный ролик с подборкой архивных кадров со своим супругом Сергеем и старшей дочерью Марией. В видео можно увидеть, как дочь Кравец выглядела в детстве и школьные годы.

Раритетные кадры Елена опубликовала по случаю дня рождения дочери. В среду, 24 февраля, Маше исполняется 18 лет. Звездная мама призналась, что на день опоздала с публичным поздравлением так, как не сильна в создании подобных видео.

“18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня. С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнёшься, когда будешь смотреть эти фото. Они тёплые, как и ты сама🌷“, - обратилась к имениннице Елена.

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