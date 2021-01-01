Актер Тарас Цымбалюк дал откровенное интервью о личной жизни ведущей Иванне Онуфрийчук для шоу "Без краватки".

Тарас Цымбалюк: "Я только сейчас начал находить в себе романтика" Пресс-служба

Читай также: Невеста Тараса Цымбалюка показала, какой сюрприз устроила актеру на его 31-летие

Тарас Цымбалюк – известный украинский актер театра, кино и телевидения. Он успел сняться более чем в 50 фильмах, и на этом не собирается останавливаться. Кроме этого, Тарас попробовал себя, как танцора, в известном танцевальном проекте. Там же, он феерично признался в любви, и сделал предложение своей девушке – в прямом эфире! В шоу «Без краватки» на канале НЛО TV, он рассказал ведущей Иванне Онуфрийчук о первых свиданиях, увлечениях танцами и в каких случаях он бывает сильно ревнивым.

Тарас, сколько на тебе татуировок? И когда сделал свое первое тату?

Кажется, всего 16. Свое первое тату я сделал в 22 года – набил высказывание Омара Хайяма.

Тебе отец привил любовь к чтению. Он сейчас рекомендует тебе книги?

Да, конечно. Из последнего – он рекомендовал мне прочитать Генри О’Нил и Стефан Цвейг.

С первого по третий класс ты занимался танцами – тебе это нравилось?

Ну… туда меня привела мама (улыбается). Мне нравилось, но до первого дня на соревнованиях, куда пришли все мои знакомые пацаны. А я там открывал вальс, стоял в позиции для танца, а здесь пришли парни, с которыми я играл. Я тогда подумал: «Какое позорище» (смеется). Да и потом я повзрослел и мне стало неинтересно.

Но недавно стало вновь интересно?

Да, мне то интересно, то – неинтересно. Настроение меняется (улыбается).

Ты рассказывал, что в 7 классе ходил на свидания, которые тебе не нравились. Зачем же ты тогда на них ходил?

Тогда все мои друзья уже стали обращать внимание на девушек – некоторые даже встречались с ними. Я же просто ответил взаимностью девушке, которой я нравился. Но когда мы гуляли где-то в парке, я думал, что лучше бы в это время играл в футбол или приставку.

Тарас Цымбалюк Пресс-служба

Как ты относишься к своему статусу секс-символа?

Плохо. Я считаю статусы «холостяка» и «секс-символа» позавчерашними. Сейчас важнее быть настоящим человеком. Людям интереснее увидеть тебя, какой ты дома, какой ты на самом деле.

После роли Назара ты обрел огромную популярность среди женщин. Твоя девушка Тина тебя ревновала?

Нет. По крайне мере, я этого не замечал. Просто я не даю повода для ревности.

А ты ревнивый?

Если мне дают повод для этого, я очень ревнивый. Я могу быть супер спокойным относительно этого, но, если появляется повод – у мене все из крайности в крайность.

Отпустил бы девушку в Турцию или Египет с подружками на две недели?

Конечно, отпустил бы. Я ей доверяю.

С момента вашего знакомства и до первой встречи с Тиной прошло больше года. Почему так долго тянул?

Не знаю, то мне казалось, что у нее кто-то есть сейчас, то еще что-то. Потом просто почувствовал, что мне нужно ей написать, и мы начали переписку.

Когда произошел первый поцелуй?

Через две недели после первого свидания.

Тарас Цымбалюк Пресс-служба

А признание в любви?

Еще где-то через месяц.

Ты сильно нервничал, когда признавался Тине в любви в прямом эфире?

Это был очень нервный момент, потому что все свалилось в кучу. У меня тогда был супер сложный танец джайв. Очень неудобный для такого неуклюжего и большого парня, как я. А после я должен был делать предложение Тине – конечно, я очень переживал. Я был уверен, что она мне не откажет, что это прекрасное событие для нас обоих. Но все равно я очень переживал.

Твое предложение руки и сердца – очень романтический поступок. В жизни ты такой же романтик?

Это был самый романтический поступок за всю мою жизнь – 100%. Я только сейчас начал находить в себе романтика. Я до этого был очень простым в этом смысле.

Ты уже был женат. Кто инициировал развод?

Я. Просто я видел, что наши отношения идут на спад. Я трачу свое время, а эта девушка тратит свое время на меня. Это был не развод, а трамплин для чего-то лучшего для нас обоих.

Какие твои планы на будущее?

Я потихоньку учу английский язык, чтобы попробовать свои силы где-то заграницей. Теоретически это уже как-то вырисовывается, но об этом еще рано говорить. А еще хочется, чтобы наш украинский кинематограф возродился. Мне бы очень хотелось стать очевидцем этого.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.