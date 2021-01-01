Вова Дантес записал забавные видео, где Надя Дорофеева заставляет его смотреть сериал "Бриджертоны".

Дантес задумался о разводе с Дорофеевой из-за "Бриджертонов" instagram.com/vladimirdantes

Известный украинский певец, экс-участник дуэта “ДиО.фильмы“ и тренер “Лиги смеха“, Вова Дантес повеселив подписчиков новыми видео со своей женой, бывшей солисткой группы “Время и Стекло“ Надей Дорофеевой.

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Так, в разделе Сторис 32-летний артист написал, что задумался о разводе с супругой и все из-за ее любви к “Бриджертонам“. Дантес в шутку заявил, что Дорофеева заставляет его смотреть сериал и в качестве доказательства опубликовал видео.

“Существует причина развода: “Неразделенная любовь к сериалу “Бриджертоны“??? Меня реально заставляют смотреть“, - обратился к подписчикам Вова.

Дантес задумался о разводе с Дорофеевой из-за "Бриджертонов" скриншот

Дантес задумался о разводе с Дорофеевой из-за "Бриджертонов" скриншот

Дантес задумался о разводе с Дорофеевой из-за "Бриджертонов" скриншот

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