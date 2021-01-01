Дантес задумался о разводе с Дорофеевой из-за "Бриджертонов"
Известный украинский певец, экс-участник дуэта “ДиО.фильмы“ и тренер “Лиги смеха“, Вова Дантес повеселив подписчиков новыми видео со своей женой, бывшей солисткой группы “Время и Стекло“ Надей Дорофеевой.
Читай также: Камалия рассекретила самый дорогой подарок от мужа-миллионера
Так, в разделе Сторис 32-летний артист написал, что задумался о разводе с супругой и все из-за ее любви к “Бриджертонам“. Дантес в шутку заявил, что Дорофеева заставляет его смотреть сериал и в качестве доказательства опубликовал видео.
“Существует причина развода: “Неразделенная любовь к сериалу “Бриджертоны“??? Меня реально заставляют смотреть“, - обратился к подписчикам Вова.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- День рождения Веры Брежневой: ТОП-20 соблазнительных фото известной певицы
- “Это был глупый поступок“: Барских вспомнил, как порезал вены в прямом эфире из-за Лободы
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил