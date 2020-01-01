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Деми Мур прокомментировала слухи о неудачной пластике

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Актриса Деми Мур рассекретила причину странного внешнего вида на показе Fendi Couture в Париже.
Деми Мур прокомментировала слухи о неудачной пластике
Деми Мур прокомментировала слухи о неудачной пластике
Getty images

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Популярная американская актриса и модель Деми Мур прокомментировала слухи о неудачной пластической операции. 27 января в рамках Недели Высокой моды в Париже кинозвезда вышла на подиум показа Fendi Couture с “новым“ лицом. У 58-летней кинозвезды была другая форма носа и губ. Но больше всего преобразились скулы. 

Спустя неделю Деми раскрыла настоящую причину ее странного внешнего вида. В интервью для ютуб-программы модели Наоми Кэмпбэлл “Без фильтров“ Мур рассказала, что стилисты сделали ей контуринг лица, который своеобразно смотрелся в зале. 

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Теги: Деми Мур
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Источник: ivonа bigmir)net

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