Деми Мур прокомментировала слухи о неудачной пластике

Актриса Деми Мур рассекретила причину странного внешнего вида на показе Fendi Couture в Париже.

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Популярная американская актриса и модель Деми Мур прокомментировала слухи о неудачной пластической операции. 27 января в рамках Недели Высокой моды в Париже кинозвезда вышла на подиум показа Fendi Couture с “новым“ лицом. У 58-летней кинозвезды была другая форма носа и губ. Но больше всего преобразились скулы.

Спустя неделю Деми раскрыла настоящую причину ее странного внешнего вида. В интервью для ютуб-программы модели Наоми Кэмпбэлл “Без фильтров“ Мур рассказала, что стилисты сделали ей контуринг лица, который своеобразно смотрелся в зале.

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