Невеста Тараса Цымбалюка показала, какой сюрприз устроила актеру на его 31-летие
В среду, 16 декабря, известный украинский актер, участник “Танців з зірками 2020“, звезда сериалов “Крепостная“ и “Спіймати Кайдаша“ Тарас Цымбалюк отметил день рождения. Артисту исполнился 31 год.
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Невеста актера, гример Тина Антоненко решила рассказать фанам, какой сюрприз подготовила имениннику. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис девушка призналась, что сняла для любимого номер в отеле, украсила комнату воздушными шарами и заказала оригинальный праздничный торт в виде гамбургера. Позже Тина запостила видео, где Тарас празднует 31-летие в кругу самых близких людей.
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Кроме того, Цымбалюк устроил пикантную фотосессию в честь дня рождения. В гостиничном номере он позировал с оголенным торсом, держа в руках торт и алкогольный напиток.
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