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Герцоги Кембриджские выпустили рождественскую открытку с тремя детьми

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Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое фото с сыновьями и дочерью.
Герцоги Кембриджские выпустили рождественскую открытку с тремя детьми
Герцоги Кембриджские выпустили рождественскую открытку с тремя детьми
instagram.com/kensingtonroyal

Наследник британского престола, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон представили новый официальный снимок со своими детьми. Фотография будет использоваться в качестве рождественской открытки.

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Кадр был обнародован 16 декабря на официальных страницах Кенсингтонского дворца. На снимке герцоги Кембриджские, их сыновья, 7-летний Джордж и 2-летний Луи, а также 5-летняя дочь Шарлотта позировали в повседневных нарядах на фоне дров. Фото было сделано осенью в загородном доме семьи в Анмер-Холле.

“Герцог и герцогиня рады поделиться новым фото своей семьи, которое изображено на их рождественской открытке в этом году“, - говорится в описании к публикации.

Кейт Миддлтон и принц Уильям выпустили рождественскую открытку с детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям выпустили рождественскую открытку с детьми
instagram.com/kensingtonroyal

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Теги: Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Рождественская открытка, королевская семья
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Источник: ivonа bigmir)net

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