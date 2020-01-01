Поступок Санты Димопулос в финале "Танців з зірками 2020" Юлия Санина назвала "как минимум лицемерным".

На прошлой недели фронтвумен рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина высказалась о результатах финала “Танців з зірками 2020“. В интервью для YouTube-программы “Ходят слухи“ рок-исполнительница призналась, что момент с передачей кубка стал для нее унизительным.

“Для меня этот момент был настолько смазанный и неправильный, и в какой-то мере унизительным. Потому, что если бы Санта считала меня равноценной себе соперницей, она бы так не поступила. Она бы уважала это второе место. Зная, что происходило за кулисами, и как сильно ее команда хотела этой победы, говорить о том, что ей не нужна была эта победа, – ну это как минимум лицемерно“, - сказала Юлия.

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Димопулос долго не комментировала заявление Саниной. Однако на днях один из пользователей Сети спросил у экс-“ВИА Гры“, почему Юлия восприняла ее решение отдать кубок, как унижение. В Инстаграм-Сторис Санта ответила, что в шоубизе нет места искренности и что каждый человек видит мир по-своему.

“Потому что каждый видит мир через свою призму. Потому что в шоу-бизнесе нет места искренности и человечности, поэтому все в оборонительной позиции и все воспринимается как подвох. В этом проекте я вспомнила, за что я не люблю сферу шоу-бизнеса, и почему я там чужая. Я живу сердцем и все говорю и делаю от сердца. Большинство людей поняли мой посыл. Награды не главное, кубок не главное, победа не главное. Человечность, отношение, доброта, люди, внутренний свет, эмпатия, щедрость и любовь - вот что самое важное в этом мире и в каждом из нас“, - написала Димопулос.

Санта Димопулос ответила на недовольство Юлии Саниной из-за финала "Танців з зірками" скриншот

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