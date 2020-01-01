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Юлия Санина похвасталась экстремальными развлечениями в Египте

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Юлия Санина рассказала об активном отдыхе с мужем и 5-летним сыном.
Юлия Санина похвасталась экстремальными развлечениями в Египте
Юлия Санина похвасталась экстремальными развлечениями в Египте
instagram.com/the_hardkiss

После Суперфинала проекта “Танці з зірками 2020“ известная украинская певица, вокалистка группы “The Hardkiss“ Юлия Санина отправилась в отпуск за границу. Уже неделю 30-летняя знаменитость вместе с мужем Валом Бебко и 5-летним сыном Даниилом отдыхает в Египте.

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Ранее звездное семейство побывало в океанариуме и поплавало на большом корабле. Теперь же они решили заняться экстремальным отдыхом. На своей странице в Инстаграм Санина опубликовала подборку кадров, где она с мужем и сыном позировали в пустыне на квадроциклах и возле верблюдов.

“Раньше от одной мысли про активные экскурсии с ребенком у меня начинал дёргаться глаз😆 сменная одежда, еда, что-то вкусненькое в дорогу, планшет с мультиками, игрушки, на случай, если ему станет скучно, дневной сон по расписанию...🤯 я так мечтала показать ребенку все то, что нравится мне. Когда же ему станет это интересно?! И вот! Ура!!!) Мой любимый 5-летка, наконец-то стало легче и тебе стало интересно! Как же много чудесного есть в этом мире ❤️“, - рассказала в описании к фото Юлия.

Юлия Санина похвасталась экстремальными развлечениями в Египте
Юлия Санина похвасталась экстремальными развлечениями в Египте
instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина похвасталась экстремальными развлечениями в Египте
Юлия Санина похвасталась экстремальными развлечениями в Египте
instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина похвасталась экстремальными развлечениями в Египте
Юлия Санина похвасталась экстремальными развлечениями в Египте
instagram.com/the_hardkiss

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Теги: Юлия Санина
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Источник: ivonа bigmir)net

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