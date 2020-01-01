"Это как минимум лицемерно": Санина высказалась о поступке Димопулос в финале "Танців з зірками"

Юлия Санина призналась, что чувствовала, когда Санта Димопулос передала ей кубок победителя "Танців з зірками".

Популярная украинская певица, фронтвумен рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина высказалась о финале “Танців з зірками 2020“. По результатам голосования победу одержала Санта Димопулос. Однако, она решила передать кубок Юлии.

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А на днях Санина дала интервью журналистке Рамине Эсхакзай для ее YouTube-программы “Ходят слухи“. Во время разговора с ведущей рок-исполнительница призналась, что момент с передачей кубка стал для нее унизительным. Артистка отметила, что, если бы Димопулос считала ее достойной соперницей, то она никогда не отдала бы награду.

“Для меня этот момент был настолько смазанный и неправильный, и в какой-то мере унизительным. Потому, что если бы она считала меня равноценной себе соперницей, она бы так не поступила. Она бы уважала это второе место. Зная, что происходило за кулисами, и как сильно ее команда хотела этой победы, говорить о том, что ей не нужна была эта победа, – ну это как минимум лицемерно. Взять этот кубок, это было для меня неправильно хотя бы по отношению к моим слушателям, к тем, кто болел за меня, кто отправлял свои смс за меня. Дети, студенты писали, что они там в чем-то себе отказывают, чтобы отправить смс. Мне было важнее признать своё второе место и заслуженные баллы, смс, чем вот такой жест со стороны Санты. Он мне был не нужен“, - заявила Юлия.

Певица добавила, что уверена в честности подсчета голосов телеканалом 1+1.

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