"Танці з зірками 2020": Кто стал победителем шоу

Узнайте имя победительницы четвертого сезона обновленного танцевального шоу "Танці з зірками".

"Танці з зірками 2020": Кто стал победителем проекта instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 29 ноября, прошел долгожданный финальный эфир шоу “Танці з зірками 2020“. Зрители увидели ожесточенную борьбу за кубок победителя между Юлией Саниной, Сантой Димопулос и Надеждой Мейхер. В Суперфинале участницы вместе со своими партнерами исполнили по три танца.

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Оценивало выступления суперфиналистов обновленный состав жюри. Так, к тройке неизменных судей по очереди присоединялись MONATIK, DOROFEEVA и победитель “Танців з зірками 2020“ Игорь Ласточкин.

Ведущей звездного балкона в четырнадцатом эпизоде проекта стала Иванна Онуфрийчук, к которой по очереди присоединялись экс-участники нынешнего сезона шоу - Позитив, Арам Арзуманян, Сергей Танчинец и Сергей Мельник. Кроме того, на звездном балконе зрители смогли увидеть таких знаменитостей, как Иракли Макацарию, Александра Попова, Андре Тана, Анну Ризатдинову и Назара Заднепровского.

Открыли последний выпуск “Танців з зірками 2020“ приглашенные артисты: MONATIK, Lida Lee и NiNO. Трио исполнило зажигательный трек “ритмоLOVE“.

Далее суперфиналисты показали танцы, с которыми пришли на этот проект. Так, солистка группы “The Hardkiss“ Юлия Санина вместе со своим партнером Димой Жуком еще раз исполнили ча-ча-ча под трек “Make up“. Пара получила 39 баллов.

Актриса и бывшая участница группы “ВИА Гра“ Надежда Мейхер и Кирилл Васюк станцевали страстную румбу под хит “Притяжения больше нет“. Они получили 38 баллов.

Еще одна экс-участница “ВИА Гры“ Санта Димопулос и Макс Леонов исполнили зажигательную самбу. За свое выступление звездные участники получили 40 баллов.

После первых номеров участников на паркете выступили DSIDE BAND с треком “Танцы до упаду“.

Во втором танцевальном раунде финалисты исполнили свои самые яркие номера сезона. Юлия Санина и Дима Жук повторили фокстрот из третьего эфира под хит Билли Айлиш – “Lovely“. Судьи поставили им 40 баллов.

Надежда Мейхер с Кириллом Васюком еще раз станцевала танго под хит ВИА Гры - “Пошел вон“. Ранее пара исполняла этот танец в четвертом выпуске. Как и в прошлый раз судьи оценили выступление в 40 баллов.

Санта Димопулос и Макс Леонов исполнили на паркете румбу из третьего выпуска под известный хит Энрике Иглесиаса. На этот раз танец пары жюри оценило в 40 баллов.

Далее на паркете DOROFEEVA исполнила свой первый сольный трек “gorit“.

А Оля Цибульская презентовала свой новый альбом “По барабану“. В номере участвовал финалист прошлого сезона Александр Прохоров.

В третий раз Юлия Санина и Дима Жук вышли на паркет, чтобы станцевать страстное танго под знаменитый хит “Sweet dreams“. Их выступление жюри оценило в 39 баллов.

Надежда Мейхер не только станцевала с Кириллом Васюком, но и спела на паркете во время исполнения фламенко. Судьи поставили паре 37 баллов.

Санта Димопулос и Макс Леонов станцевали фокстрот. Во время выступления певица даже взлетела на гимнастической подвязке. Общий балл за танец - 37.

Турнирная таблица после трех танцев:

Далее зрителей ждал еще один сюрприз - дуэт тренера “Голосу країни“ Дана Балана и его экс-подопечной, участницы “Голос країни 10“ Индирой Едильбаевой.

Также в этом эфира на главном паркете страны Тина Кароль исполнила попурри из своих самых популярных песен.

После своего выступления Тина Кароль и ее соведущий Юрий Горбунов объявили, кто из финалистов занял третье место. Так, бронзовыми призерами “Танців з зірками 2020“ стали Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.

Далее на паркете появилась Анна Буткевич и исполнила свою песню “Без женатого“.

Создатели шоу преподнесли сюрприз Григорию Чапкису, тайно пригласив из США сына 90-летнего судьи - Грега Чапкиса. Он также попробовал себя в роли члена жюри.

В конце вечера Юлия Санина и Дима Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов станцевали три танца за жизнь - джайв, хип-хоп и пасодобль. Санина и Жук получили за свои выступления 39, 40 и 39 баллов. А Димопулос и Леонов - 39, 35 и 40 баллов.

Перед объявлением имени победительницы на паркете спели участники “Голосу країни“, которые являются вокалистами “Танців з зірками 2020“.

В конце эфира состоялось долгожданное шоу результатов. Юрий Горбунов объявил обладательницу кубка в “Танцях з зірками 2020“. Так, победителями проекта стала пара Санта Димопулос и Макс Леонов . Однако Санта решила передать кубок Юлии Саниной и Диме Жуку, которые заняли второе место.

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