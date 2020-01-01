Светлану Лободу обвинили в плагиате скандального танца в ванне

Скандал с номером певицы Светланы Лободы на "Золотом граммофоне" получил продолжение.

В субботу, 12 декабря, в России состоялась церемония вручения музыкальной премии “Золотой граммофон“. На сцене мероприятия должна была появиться украинская исполнительница Светлана Лобода, но незадолго до шоу артистка отказалась выступать.

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Позже звезда объяснила, что готовила со своей командой эффектный номер с ванной, но организаторы поставили ее выступление подряд с номером певицы Мари Краймбрери, в котором также использовалась ванна. Поэтому Светлана приняла решение покинуть съемки.

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А на днях скандал с Лободой получил продолжение. Танцовщица Елизавета Зворыгина заявила, что хореографы певицы украли ее танец, который был поставлен два года назад. Девушка опубликовала два отрывка для сравнения.

“Все, что вам нужно знать о творчестве в российском / украинском шоу-бизнесе. 1 видео: Создано для меня ливанским хореографом @pierrekhadra в рамках ужина в @skybar_beirut в августе 2018 г. 2 видео: скопировано для @lobodaofficial для ежегодной церемонии награждения в Москве ее командой в декабре 2020 г.“, - говорится в описании к ролику.

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