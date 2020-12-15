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Forbes назвал самую высокооплачиваемую знаменитость 2020 года

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Узнайте, кто из мировых звезд заработал за год больше всех.
Forbes назвал самую высокооплачиваемую знаменитость 2020 года
Forbes назвал самую высокооплачиваемую знаменитость 2020 года
instagram.com/kyliejenner

Популярный американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Издание подсчитало, сколько заработали звезды с июня 2019-го по июнь 2020 года. 

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Так, лидером рейтинга стала американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер. 23-летняя звезда получила доход в размере 590 миллионов долларов.

На втором месте оказался муж Ким Кардашьян, американский рэпер Канье Уэст. За указанный период он заработал 170 миллионов долларов.

Третью строчку занял швейцарский теннисист Роджер Федерер с доходом в 106 миллионов долларов.

В ТОП-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года также вошли:

  • 4. португальский футболист Криштиану Роналду – 105 миллионов долларов;
  • 5. аргентинский футболист Лионель Месси – 104 миллиона долларов;
  • 6. американский актер Тайлер Перри – 97 миллионов долларов;
  • 7. бразильский футболист Неймар – 95,5 миллионов долларов;
  • 8. американский ведущий и юморист Говард Стерн – 90 миллионов долларов;
  • 9. американский баскетболист Леброн Джеймс – 88,2 миллиона долларов;
  • 10. американский актер Дуэйн Джонсон – 87,5 миллионов долларов.

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Теги: Forbes, рейтинг, Самые высокооплачиваемые знаменитости
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Леся Никитюк  (аноним)  15.12.2020, 14:38
Оценка:  0
Леся Никитюк
Только жопу показывает, а как подогрелась эта Дженнер! А я всяко, и писькой и сракой, но за копейки...
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