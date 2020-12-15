Forbes назвал самую высокооплачиваемую знаменитость 2020 года
Популярный американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Издание подсчитало, сколько заработали звезды с июня 2019-го по июнь 2020 года.
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Так, лидером рейтинга стала американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер. 23-летняя звезда получила доход в размере 590 миллионов долларов.
На втором месте оказался муж Ким Кардашьян, американский рэпер Канье Уэст. За указанный период он заработал 170 миллионов долларов.
Третью строчку занял швейцарский теннисист Роджер Федерер с доходом в 106 миллионов долларов.
В ТОП-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года также вошли:
- 4. португальский футболист Криштиану Роналду – 105 миллионов долларов;
- 5. аргентинский футболист Лионель Месси – 104 миллиона долларов;
- 6. американский актер Тайлер Перри – 97 миллионов долларов;
- 7. бразильский футболист Неймар – 95,5 миллионов долларов;
- 8. американский ведущий и юморист Говард Стерн – 90 миллионов долларов;
- 9. американский баскетболист Леброн Джеймс – 88,2 миллиона долларов;
- 10. американский актер Дуэйн Джонсон – 87,5 миллионов долларов.
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