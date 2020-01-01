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Экс-"ВИА Гра" Эрика Герцег появилась на обложке известного глянца

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Певица Эрика Герцег снялась в стильной фотосессии для журнала Cosmopolitan.
Экс-"ВИА Гра" Эрика Герцег появилась на обложке известного глянца
Экс-"ВИА Гра" Эрика Герцег появилась на обложке известного глянца
instagram.com/erikaherceg

Бывшая участница популярного женского трио “ВИА Гра“ Эрика Герцег, которой ранее приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, украсила обложку известного глянца.

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32-летняя звезда снялась в фотосессии для казахской версии журнала Cosmopolitan. Отметим, что именно в Казахстане Эрика начала свою сольную карьеру, подписав контракт с лейблом CORD Entertainment.

На своей странице в Инстаграм Герцег показала, в каком наряде позировала для новогоднего выпуска. На снимке артистка предстала в красном платье-тренче от бренда Kirpi. Свой образ она дополнила кольцом, серьгами, цепочкой и макияжем в светлых тонах.

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Теги: Эрика Герцег, ВИА Гра
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Источник: ivonа bigmir)net

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